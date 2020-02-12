Windows Server 2008 — еще не конец

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Жизненный путь серверной операционной системы Microsoft Windows Server 2008 подходит к концу. Это значит, что пользователям пора обновляться на более новую версию этого системного ПО. Впрочем, есть еще несколько вариантов, о которых мы сегодня и поговорим.

Прежде всего следует отметить, что если вы все еще эксплуатируете Windows Server 2008, это в порядке вещей, вы не одни такие. Так, в июле 2019 г. представители Microsoft на партнерской конференции Inspire озвучили, что доля Windows-серверов, работающих на платформах Windows Server 2008 или SQL Server 2008, во всем мире до сих пор на уровне 60%. Пользователи откладывали (и продолжают откладывать) обновление не в последнюю очередь из-за изменений в Windows Server 2012, которые нарушили совместимость приложений, работающих на базе системы. Не говоря уже о том, что не все серверные роли и приложения поддерживаются в новых версиях ОС.

Компании, «застрявшие» на Windows Server 2008, не заметят прекращение поддержки до «вторника обновлений» 11 февраля (плановые ежемесячные обновления безопасности), поскольку Microsoft недавно — в последний день поддержки, а именно 14 января — выпустила последнее обновление. И теперь на сайте корпоративной поддержки висит сообщение о том, что для данной ОС больше исправлений не будет выпускаться. Хотя это не совсем соответствует истине, если разобраться. Дело в том, что серверные продукты Microsoft начинают свой жизненный цикл с основной фазы поддержки (Mainstream Support), предусматривающей выпуск исправлений и улучшений по безопасности и функциональности. Для ОС Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 этот период завершился еще в 2015 г.

В последующие годы обе версии обеспечены так называемой расширенной поддержкой корпорации (Extended Support), которая предполагает лишь выпуск обновлений, относящихся к обеспечению безопасности. Данный период дает пользователям еще где-то 3 года на то чтобы выбрать подходящий момент обновления на новую версию Windows Server.

Но даже сейчас, с учетом окончания расширенной поддержки, Windows Server 2008 еще рано списывать и начинать паниковать по поводу использования потенциально уязвимой системы. Предприятия, которые все еще держатся за ОС, могут подписаться на расширенную программу обновлений безопасности (Extended Security Update Program) и получать исправления еще три года, правда, не бесплатно, а за плату, соответствующую примерно 75% стоимости лицензий в год.

Microsoft описывает этот вариант ничегонеделания как «последнее средство». После того как период программы закончится, это будет действительно конец.

Редмондский гигант предлагает еще один способ получения расширенных обновлений безопасности. Он заключается в том, чтобы переместить локально-развернутые версии Windows Server 2008 в облако Microsoft Azure, с запуском на виртуальной машине или управляемом экземпляре. Для компаний, которые уже платят за сервис хостинга, Microsoft обещает предоставлять обновления безопасности бесплатно.

Альтернатива облачному размещению в Azure — миграция на конкурирующую платформу Amazon Web Services с одновременным переходом на более новую версию серверной ОС. Поставщик разработал программу End-of-support Migration Program (EMP) для Windows Server, которая позволяет отделить приложения от ОС, обернув их в слой совместимости. Его задача проста — перенаправлять вызовы к API, которые изменились. Само ПО бесплатное, однако AWS (или партнеры) будет взимать плату за услуги по анализу и пересборке приложений, а также, естественно, за хостинг в облаке AWS.

Жизненный путь самой популярной серверной Windows близок к концу

Компаниям, переносящим свои локально развернутые системы в облака, отличные от Azure, не помешает тщательно изучить документацию. Дело в том, что 1 октября прошлого года Microsoft изменила правила использования лицензий. А именно в том вопросе, который касается переноса традиционных лицензий на Windows в публичные облака. А если говорить еще конкретнее: если вы пользователь AWS, Alibaba или Google и у вас лицензии на Windows без Microsoft Software Assurance и прав на мобильность лицензий, придется их (до)купить.

Но если попытаться найти что-то позитивное в этих всех новых, вынужденных действиях и дополнительных затратах, свалившихся на плечи CIO, то как минимум в плюс можно записать отказ от старого, ненадежного аппаратного обеспечения, на котором «крутятся» бизнес-приложения и ОС. А это в условиях борьбы за высокую доступность и отказоустойчивость однозначно хорошая новость.

Наконец, остается и консервативный вариант: обновление с Windows Server 2008 на более новую версию. Это многоэтапный процесс. Первым этапом идет переход на Windows Server 2012. Хотя основная фаза поддержки на данную систему уже закончилась, расширенная поддержка все еще доступна и будет таковой до 2023 г.

Следующий этап — переключение на ОС Windows Server 2016, у которой основная поддержка до 2022 г. И, наконец, обновление на Windows Server 2019 с поддержкой до 2024 г.

Предприятиям, которые Windows Server 2008 в версии R2, немного легче, они могут перескочить один этап и перейти с 2012 R2 сразу на Windows Server 2019.

Microsoft предостерегает: во избежание сюрпризов необходимо очень тщательно планировать процесса обновления ПО. Этот весьма дельный совет можно расширить и на миграцию и на ничегонеделание, ведь только внимательная оценка ситуации в конкретной компании сможет показать, какой путь лучше выбрать.

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