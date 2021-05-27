Windows 10 c ядром Linux (WSL2) "научилась" запускать графические GUI приложения Linux–демо

27 мая 2021 г., 13:45

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Про сам Windows Subsystem for Linux 2 и его возможности по «родному» запуску приложений Linux прямо из Windows 10 я уже рассказывал здесь — https://youtu.be/cUM4UVum_Ck — и здесь — https://youtu.be/P88GPegg7×0 — но предыдущие сборки Windows Subsystem for Linux v2 работали по умолчанию только с консольными версиями Linux приложений и чтобы запустить графические GUI приложения от Linux — требовалось существенно пошаманить, иногда — без гарантии ожидаемого результата работы графики. Для шаманства, чтобы заставить работать WSL2 с графикой, использовались различные X-серверы для Windows типа Xming, но заработало оно кривовато.

И вот — в новой сборке Windows 10 Insider Preview 21364 появилась новая версия ядра WSL, которое теперь работает с графическими приложениями из коробки и не требует специальных плясок с бубнами — WSLg. Т.е. теперь практически любое GUI приложение Linux будет работать «в графике» в WSL2 сразу из коробки и рядом с «окошками Windows 10» c их традиционным оформлением вы будете видеть и окна в стиле X запущенных линуксовских приложение. Кстати, работает это все очень просто в ядре системы — специальный драйвер в WSLg выдает RDP Windows за X-сервер для запускаемых графических Linux приложений. Т.е. фактически — каждое окно Linux-приложения — это всего лишь сессия RDP к ядру самого хоста, в которую отправляет картинку WSLg. Решение простое и эффективное для базовых GUI приложений, Microsoft эффективно использует его уже много лет для публикации не всего рабочего стола, а отдельных приложений на RDS серверах и теперь еще и на Azure WVD, но есть одно НО... И это НО — производительность работы RDP сессии при активно меняющейся картинке, например, видео или игр. В принципе — оно терпимо, но особо видео не посмотришь и в игры с высокими FPS на таком Linux не поиграешь. Хотя Quake я таки запустил для демонстрации.

И о демонстрации в данном видео и «на попробовать самому» — как я уже говорил, особых действий после установки новой сборки Windows 10 Insider Preview 21364 (или новее) не требуется. Если WSL2 уже установлен — требуется обновить его ядро, если WSL2 еще не установлен — установить само ядро Linux WSL2 в Windows 10 и установить какую-то из сборок Linux с поддержкой WSL2. Как это делается — описано в документации — https://github.com/microsoft/wslg#welcome-to-wslg — буквально одна команда — или wsl —update , или wsl —install -d Ubintu (или другой дистрибутив из списка на выбор wls —list —online). Кстати, где-то в траблешутинге встречал упоминания о том, что пока нормально работают с графикой сборки только Ubuntu 18/20 (и просто Ubuntu — это ссылка на последнюю стабильную версию) — так что установить Ubuntu для теста WSLg рекомендуется. А дальше — следуем рекомендациям в той же доке https://github.com/microsoft/wslg#install-and-run-gui-apps — и устанавливаем различные тестовые GUI приложения Linux, типа gedit, chrome, edge и прочих. Кстати, я поступил по другому — я просто из примера сделал шеловский скриптик и запустил его. Кроме того, чтобы было более интересно — я также установил Quake (.pak файлы взял скопировал в WSL через nautilus из оригинального Quake, который есть у меня в Steam), различные офисные пакеты типа WPS и LibreOffice, Kodi для Linux и, конечно же, сам агент Steam.

Результаты тестов вы можете видеть в самом видео — все работает без каких-либо проблем, достаточно шустро, особенно, если учитывать, что для записи я подключался к ноуту, на котором у меня стоит Windows 10 Insider Preview, через RDP, а, как я уже говорил выше, WSLg само по себе тоже RDP сессия — так что о том, что бывает с графикой, когда запускаешь видео в RDP, которое уже в RDP — думаю, вы знаете не по наслышке. НО, не смотря на то, что в Steam у меня нет приложений для Linux — очень порадовал режим стриминга игр на Linux агента Steam в WSLg (причем, с того же компа, на котором я вел запись) — удивительно хорошо шла картинка и никаких неудобств в игре я не чувствовал. Конечно, практического применения такая работа Steam не имеет, но как демонстрация возможностей WSLg — очень даже.

Хочу также обратить внимание, что все запущенные Linux GUI-приложения отображаются не только как сессии RDP, но и появляются в виде значков в строке задач Windows 10:

Кроме того, все установленные в WPS сборки Linux приложения автоматически добавляются в виде иконок/ссылок в меню Старт Windows 10 — так что в реальности — не обязательно даже будет заглядывать в консоль WPS и запускать приложения оттуда — Windows 10 по клику на иконку сама запустит нужную сборку и сессию для приложения в ней. А в меню Старт установленные Linux-приложения выглядят примерно так:

и запросто находятся тем же поиском Windows 10 в панеле задач, чтобы меньше кликать и скролить:

А каковы перспективы практического применения WSLg — смотрите в видео, думаю, с таким подходом скоро и Android Apps «поедут» на Windows 10. Но, если серьезно, особых перспектив массового использования WSLg и графических приложений Linux в Windows 10 конечными пользователями не ожидается. Это, скорее, удобный инструмент для разработчиков и ИТ-специалистов, который теперь позволяет иметь на рабочем столе Windows 10 инструменты с любой платформы без всяких там виртуальных машин и делает Windows 10 вполне такой действительно универсальной платформой.

Предыдущие видео про Windows Subsystem for Linux:

«Microsoft выпустил Windows 10 с ядром Linux» или как работает WSL2 в новой Insider сборке — https://youtu.be/cUM4UVum_Ck

СофТы: тестирование производительности Linux в Windows Subsystem for Linux vs Hyper-V — https://youtu.be/P88GPegg7×0

Windows 10: установка и настройка хакерского Kali Linux в Windows 10, как приложения WSL — https://youtu.be/RKFSJRSnLBw

Windows 10 c ядром Linux (WSL2) "научилась" запускать графические GUI приложения Linux–демо, как WSLg запускает WSL Linux приложения типа Quake, Chrome, WPS, Steam, Kodi в Windows 10 без проблем

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