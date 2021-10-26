Wi-Fi уже 22 года

26 октября 2021 г., 16:05

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Пусть это не круглая дата, но достаточно хороший повод вспомнить «как все начиналось».

Формально стандарту 802.11b в нынешнем сентябре исполнилось 22 года, но между его формальным принятием и утверждением на рынке прошло несколько лет. Вспоминается, что еще на выставке CeBIT 2001 представитель Wi-Fi Alliance проводил ознакомительный семинар, на котором обсуждались вопросы внедрения технологии Wi-Fi, включая и влияние на устойчивость передачи находящихся поблизости Bluetooth-устройств. А стенд этой организации тогда занимал лишь небольшой отсек с вывешенными здесь информационными материалами при полном отсутствии устройств с поддержкой спецификации 802.11b.

Думаю, будет интересно вспомнить, что Intel в тот период пыталась продвигать альтернативную технологию, но довольно быстро отказалась от таких планов и активно подключилась к организации Wi-Fi Alliance. Уж про технологию Centrino точно все помнят.

В связи с очередной годовщиной Wi-Fi компания Cisco выпустила подборку интересных фактов, с которыми будет полезно познакомиться. Так через Wi-Fi-сети проходит половина мирового интернет-трафика, оставив позади проводные и сотовые подключения.

За прошедшие два десятилетия стандарт Wi-Fi пережил ряд модификаций. В 2009 г. появился 802.11n (Wi-Fi 4), девятикратно увеличив максимальную скорость передачи, с 54 до 450 Мбит/с. В 2013 г. в стандарте Wi-Fi 5 максимальная скорость превысила 1 Гбит/с. Сейчас массово внедряется последний стандарт (802.11ax, или Wi-Fi 6), предполагающий существенное увеличение скорости (до 4,8 Гбит/с на точку доступа) и емкости (до 400%).

В бизнесе сети Wi-Fi стали основным способом доступа к цифровому контенту. С ними проще реализовать гибкий график. Они предоставляют ключевые данные на основе местоположения. Для поддержки инноваций 5G, таких как технология OFDMA, которая обеспечивает одновременную передачу данных по нескольким каналам, Wi-Fi 6 послужит идеальным дополнением, особенно в таких местах, как стадионы, аэропорты, выставки и больницы. В этом плане стоит упомянуть предложенную Cisco инициативу упрощения переключения между мобильными и Wi-Fi-сетями OpenRoaming, объединившую множество вендоров. Она позволяет находящимся в движении пользователям автоматически подключаться к отвечающей соответствующим требованиям Wi-Fi-сети без использования SSID и небезопасных имен и паролей.

Более 3 млрд человек в мире не имеют доступа в интернет. Только в 29 из 195 стран мира связь является доступной, цифровое неравенство сильнее затрагивает сельские районы и население с низкими доходами. 5G и Wi-Fi 6 облегчают подключение там, где затруднена прокладка оптики, и предоставляют жителям возможности в сфере образования, работы и медицины. По прогнозам Cisco, к 2023 г во всем мире будет 628 млн точек доступа Wi-Fi. Wi-Fi 6 обеспечивает повышенную безопасность этих открытых сетей за счет шифрования неаутентифицированного трафика, предотвращая раскрытие паролей методом перебора и защищая конфиденциальные данные.

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