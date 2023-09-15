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Westinghouse поставила перші паливні збірки для «Енергоатому»

15 сентября 2023 г., 8:25
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Westinghouse Electric Company оголосила про поставку першої партії паливних збірок ВВЕР-440 для НАЕК «Енергоатом».
 
Це важливе досягнення стало результатом ретельного процесу ліцензування та рекордної програми розвитку на заводі Westinghouse з виробництва палива у Швеції.

Підкреслюється, що ця постача зміцнює стратегічне партнерство між Westinghouse та НАЕК «Енергоатом», яке включає постачання всього ядерного палива ВВЕР для чинного реакторного парку країни та співпрацю з розгортання дев’яти нових реакторів AP1000 в Україні.

Завантаження палива відбулося на Рівненській атомній електростанції.
 
Треба нагадати, що Westinghouse є провідним постачальником ядерного палива та пропонує унікальний диверсифікований галузевий портфель за типами ядерних реакторів, включно з PWR, BWR, AGR і VVER. Покладаючись на свій досвід у постачанні палива ВВЕР-440 для АЕС Ловііса у Фінляндії з 2001 по 2007 рік, Westinghouse нещодавно підписала угоди з Fortum (Фінляндія), CEZ (Чеська Республіка) і Slovenské elektrárne (Словаччина). Компанія розробляє та виготовляє єдине повністю європейське паливо ВВЕР на своєму підприємстві у місті Вестерос, Швеція.
 

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