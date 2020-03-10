Western Digital выпустила SSD серии Gold до 7,68 ТБ

10 марта 2020 г., 12:54

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Компания Western Digital презентовала новое семейство корпоративных сетевых накопителей — WD Gold NVMe.



Представленные твердотельные накопители дополняют недавно выпущенные жесткие диски WD Gold. В отличие от предыдущих версий, как отмечает производитель, клиенты получат дополнительные инструменты защиты и передачи файлов, безопасной загрузки и удаления данных, а также возможность предотвратить потерю питания. На продукт дается пятилетняя гарантия.



«Возьмем любую мировую отрасль — посмотрите, она переполнена данными. Трансформация и инновации происходят во многих IT-сферах, и большая часть из них держится на big data, — говорит Фил Буллингер, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Data Center Business в Western Digital — Добавление твердотельных накопителей к уже предлагаемым нашим клиентам и партнерам жестким дискам означает, что у них появились расширенные возможности в каналах сбыта, позволяющие сократить период окупаемости».



Семейство WD Gold включает четыре варианта емкости от 960 ГБ до 7,68 ТБ. В устройство внедрена 96-слойная 3D TLC NAND флеш-память Western Digital/Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe. Интерфейс — PCIe 3.0. Энергетический и тепловой лимиты — 2,5"/7 мм U.2.



Как заявлено, в спокойном режиме данная модель потребляет чуть менее 5 Вт, а в активном — до 12 Вт. Чтобы избежать лишней теплоотдачи, рекомендуется ограничить энергопотребление до 10 Вт.



Цветовая маркировка дисков WD представлена практически во всех сегментах: синие и зеленые — для массового потребителя, черные — для пользователей высокого класса, красные — для систем NAS и золотые — для малых и средних предприятий. Как и другие «цветные» продукты, WD Gold подходят для канальных и розничных продаж и в первую очередь нацелены на центры обработки данных.



Как заявили представители компании, в ее планах работа над SSD-накопителями в семействе WD Purple (пурпурные) для видеонаблюдения.



Поставки WD Gold SSD запланированы на весну 2020 года. Цена на новинку пока не объявлена.

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