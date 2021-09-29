Western Digital выпускает WD Red SN700 NVMe SSD специально для NAS

29 сентября 2021 г., 11:36

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Western Digital анонсировала новую модель твердотельного накопителя WD Red SN700 NVMe SSD.



Как отмечается, это высоконадежное решение с быстрым кэшированием, которое повышает производительность NAS для клиентов малого и среднего бизнеса.



Подчеркивается, что быстрый ответ системы и производительность ввода-вывода идеально подходят для многопользовательских сред, рассчитанных на несколько приложений, позволяя малым и средним предприятиям управлять своими самыми сложными проектами, начиная общей диджитализацией и закачивая совместным редактированием файлов и хранения крупных баз данных. Тонкий дизайн накопителя позволяет без проблем вставлять его в слот M.2 с поддержкой NVMe, имеющимся в большинстве современных корпусах NAS.



Накопитель обладает высокой производительностью - до 3430 МБ / с (модели на 500 ГБ и 1 ТБ), что более чем в 5 раз превышает возможности последовательного чтения дисков SATA.



Также отмечается высокая надежность и долговечность — накопители оптимизированы для круглосуточных рабочих нагрузок NAS, имея высокую надежность и производительность до 5100 TBW (модель 4TB), позволяющую осуществлять регулярное кэширование циклов чтения и перезаписи.



Согласно прогнозу IDC 2021 FutureScape, к 2021 г. не менее 70% диджитализированных малых и средних бизнесов с цифровой поддержкой перейдут на гибридный формат работы, в котором удаленная работа станет нормой.



Для малого и среднего бизнеса NAS — или сетевое хранилище — является одним из наиболее широко используемых методов доступа, совместного использования и защиты данных наряду с облачной системой. Решения NAS помогают предприятиям малого и среднего бизнеса устранять рабочие задержки и поддерживать удаленный общий доступ к данным и приложениям в сети.



«Малому и среднему бизнесу нужны надежные, эффективные и интуитивно понятные системы, а иногда и отдельная локальная инфраструктура. NAS может принести пользу бизнесу любого размера, сочетая в себе характеристики производительности, емкости и надежности. Однако для более мощных приложений NAS может требоваться еще более высокая производительность», — считает Эрик Спаннет, вице-президент по разработке персональных и профессиональных твердотельных накопителей в подразделении Flash Business компании Western Digital. «Наш новый твердотельный накопитель WD Red SN700 NVMe — идеальное решение для кэширования, дополняющее наши жесткие диски WD Red в среде NAS с высокой производительностью».



Новые накопители WD Red SN700 NVMe SSD представлены в вариантах от 250 ГБ до 4 ТБ для обеспечения качественного кэширования. На данную линейку распространяется 5-летняя гарантия.



«Технология NVMe становится неотъемлемой частью решений QNAP и большинство наших моделей RAID поддерживают стандарт кэширования M.2 SSD», заявил Тэмблин Калман, директор по продажам и маркетингу QNAP. «Твердотельный накопитель WD Red SN700 NVMe помогает расширить возможности хранения продуктов QNAP за счет увеличения скорости чтения/записи системы NAS без увеличения общего количества дисков».



Новые накопители WD Red NVMe дополнят портфель решений для хранения данных WD Red от Western Digital, в который входят жесткие диски WD Red и твердотельные накопители WD Red SATA, специально разработанные для NAS.

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