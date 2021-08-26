Western Digital ведет переговоры о слиянии с японской Kioxia

26 августа 2021 г., 10:15

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Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники компания Western Digital ведет предварительные переговоры о слиянии с японской фирмой Kioxia Holdings.



Сообщается, что сделка потенциально оценивается в более чем 20 млрд долл.



Акции Western Digital на дневных торгах выросли на 15%.



Компании могут прийти к соглашению уже в середине сентября, говорится в сообщении со ссылкой на инсайдеров, знакомых с этим вопросом.



Вероятнее всего, Western Digital оплатит сделку собственными акциями, а ее нынешний генеральный директор Дэвид Гекелер (David Goeckeler) будет управлять объединенной компанией. Текущая капитализация Western Digital составляет 20,07 млрд долл.



Согласно оценкам аналитика Wells Fargo Аарона Рэйкерса (Aaron Rakers) вновь образованной компании будет принадлежать от 30% до 35% глобальных продаж флеш-накопителей.



Если сделка состоится, у Western Digital появятся мощности по производству флэш-памяти, включая интеллектуальную собственность и оборудование. В настоящее время две компании ведут совместный бизнес с помощью специального предприятия, но объединение с Kioxia даст Western Digital полный контроль над производством флэш-памяти.



Стоит напомнить, что Kioxia была образована на базе подразделения компании Toshiba, выпускавшего чипы памяти.



По словам аналитика Baird Тристана Герры (Tristan Gerra), сделка с Kioxia предоставит Western Digital более жесткий контроль над поставками флэш-памяти.

В случае если компании не смогут договориться, Kioxia, вероятнее всего продолжит подготовки к публичному размещению акций, которое она планировала ранее.

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