Western Digital в минувшем квартале сократила убыток в несколько раз

3 февраля 2020 г., 17:35

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Компания Western Digital сообщила о результатах за второй квартал своего 2020 финансового года, который закончился 3 января.

Выручке произовдителя составила 4,2 млрд долл., чистый убыток зафиксирован на уровне 139 млн долл. или 0,47 долл. на акцию. Годом ранее компания получила такую же выручку, но убыток был в несколько раз больше — 487 млн долл. или 1,68 долл. на акцию.

Также отмечается, что Western Digital выручила 257 млн долл. денежных средств от операций во втором финансовом квартале и завершила его с общей суммой в 3,1 млрд долл. денежных средств и их эквивалентов. Компания вернула акционерам 149 млн долл. через выплату дивидендов и использовала 388 млн долл. для сокращения долга.

«Результаты квартала отражают хорошие показатели нашей линейки продуктов, успех в увеличении валовой прибыли от поставок жестких дисков и улучшение состояния флэш-рынка», заявил Стив Миллиган (Steve Milligan), генеральный директор Western Digital. «Мы ожидаем ускоренного восстановления валовой рентабельности линейки флэш-накопителей, что в сочетании с сохраняющимся спросом на жесткие диски и флэш-накопители дает нам хорошие перспективы для выхода на прибыльность в календарном 2020 г.»

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