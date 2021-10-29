Western Digital увеличила квартальные продажи на 29% до 5,1 млрд долл.

29 октября 2021 г., 13:15

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Компания Western Digital сообщила о финансовых результатах за первый квартал своего финансового года и они оказались лучше, чем ожидалось.



Прибыль компании на акцию без учета GAAP составила 2,49 доллара при выручке в 5,1 млрд долл., что на 29% больше по годовом сравнении.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 2,24 доллара при выручке в 5,1 млрд долл.



Western Digital изменила отчетные сегменты на Cloud, Client и Consumer. Облачное направление доминировало в общей выручке компании, составляя 44% всех продаж - 2,2 млрд долл. Выручка от решений для облачных вычислений выросла на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания связывает это увеличение с доходом от продаж корпоративных жестких дисков большой емкости и почти 30% последовательным ростом доходов от реализации корпоративных твердотельных накопителей.



«В прошедшем квартале Western Digital анонсировала OptiNAND, революционную технологию, которая использует флэш-память в контексте управления жесткими дисками для дальнейшего увеличения плотности записи с помощью проверенной в отрасли технологии PMR. В следующем месяце компания начнет массовые поставки своих 20-терабайтных жестких дисков CMR с использованием OptiNAND», отмечается в пояснительной записке компании.



Выручка клиентского направления составила 1,85 млрд долл., в то время как потребительское направление принесло 973 млн долл. в первом квартале. Эти показатели снизились по сравнению с прошлым кварталом, но выросли в годовом сравнении на 6% и 10% соответственно.



Компания заявила, что в сегменте клиентского бизнеса продажи флеш-памяти активно растут, особенно в мобильном и игровом сегментах, а также в автомобильных, IOT и промышленных приложениях.



Western Digital ожидает, что выручка во втором квартале 2022 финансового года составит от 4,70 до 4,90 млрд долл., а чистая прибыль на акцию без учета GAAP - от 1,95 до 2,25 доллара.



«Высокий спрос на различных рынках, особенно на наши облачные продукты, в сочетании с мощным набором инноваций Western Digital и четким исполнением планов, позволил нам достичь хороших результатов в пределах нашего диапазона прогнозов даже в условиях значительного воздействия COVID и сбои в цепочке поставок ", заявил Дэвид Гекелер (David Goeckeler), генеральный директор Western Digital.

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