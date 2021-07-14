Western Digital Ultrastar Data60 и открытый подход 

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Системы хранения данных — одно из наиболее динамично развивающихся направлений современного ИТ-рынка. Поэтому поиск оптимального решения в этом быстро меняющемся сегменте является непростой задачей. Уверены, что опыт ее решения, которым поделилась компания StarLightMedia, будет интересен широкому кругу специалистов.

Поводом для общения с Александром Игнатьевым, руководителем технического управления StarLightMedia Production, стало внедрение в компании системы хранения Western Digital Ultrastar Data60. Примечательно, что в StarLightMedia процесс формирования корпоративной системы хранения идет непрерывно уже на протяжении последних девяти лет. Дело в том, что этого требует постоянно увеличивающийся объем видеоданных, генерируемых в рамках телевизионных и киносериальных проектов.

«Задачей нашего подразделения является обеспечение надежного и эффективного хранения огромных объемов видео в цифровом формате. При анализе возможных вариантов организации такого хранилища мы c командой пришли к выводу, что оптимальным в нашем случае является СХД на базе Open Source операционной системы, размещаемая в нашей собственной ИТ-инфраструктуре. Казалось бы, почему не отправить все в «облако»? Тем более, что такие крупные облачные провайдеры, как Amazon AWS или Microsoft Azure предлагают весьма выгодные условия хранения значительных объемов информации. В нашем случае с данными необходимо активно взаимодействовать, так как клиентские станции видеомонтажа работают напрямую с хранилищами с минимальными задержками. Гиперскейлеры такое предложить не могут. И даже для временного хранения архивных материалов стоимость операций пересылки наших объемов такова, что лишает смысла экономию на хранении», — отметил Александр Игнатьев. Поэтому компания приняла решение строить собственное хранилище с широкими возможностями горизонтального масштабирования. И одним из его основополагающих принципов стало использование открытой платформы, что позволяет избежать зависимости от закрытых решений и связанных с этим лицензионных отчислений и платы за сервис.

На первых порах хранилище формировалось на базе сделанных в Украине серверов. Но со временем оказалось, что предлагаемые A-брендами решения являются оптимальными, как с точки зрения широты их функциональности, так и с точки зрения стоимости. «Это для нас было определяющим фактором. Процесс наращивания емкости нашего хранилища — непрерывный. И каждый раз, когда возникает необходимость подключения новых узлов, мы проводим тщательный анализ имеющихся на рынке предложений. И с 2016 года такими являются устройства линейки Ultrastar», — признался Александр Игнатьев. «При выборе мы не ограничиваемся анализом соотношения цена/функциональность, но также обязательно проводим тестирование с теми рабочими нагрузками, которые обычно возникают в нашем рабочем процессе».

При формировании технического задания для недавно реализованного проекта на базе Western Digital Ultrastar Data60 было необходимо обеспечить пропускную способность в 23 Мбит/с на поток, и по 14 таких потоков для 36 клиентских рабочих мест. Совокупная скорость СХД должна быть обеспечена на уровне 11500-13000 Мбит/с при задержках не более 20 мс. И со всеми этими требованиями платформа хранения Ultrastar Data60 справилась во время тестов.

Задача запуска платформы Ultrastar Data60 была выполнена силами самого технического подразделения StarLightMedia Production в течение одного рабочего дня, а еще три потребовалось на обязательный стресс-тест хранилища. Последнее является критичным для производства. По словам Александра Игнатьева, ключевая помощь дистрибьютора ASBIS Ukraine и системного интегратора компании Dixi-Center, которые занимались вместе с заказчиком реализацией проекта, заключалась в оперативном обеспечении Ultrastar Data60 самыми свежими прошивками и консалтингом. А сжатые сроки внедрения объясняются накопленным многолетним опытом команды в работе с этой платформой.

Ultrastar Data60 — что к чему

Стоит коротко остановиться на возможностях платформы Ultrastar Data60. Эта гибридная система хранения создавалась в рамках концепции программно-определяемого СХД. Она позволяет установку как твердотельных накопителей, так и жестких дисков, что дает возможность достигать требуемого уровня производительности и обеспечивает оптимальную эффективность хранения.

В стоечном корпусе высотой 4U можно установить до 60 накопителей, что дает возможность довести емкость СХД до 1,2 ПТ при использовании 20-терабайтных SMR HDD. Если же ключевой задачей является достижение как можно более высокой скорости обмена, от 24 до 60 слотов можно занять SSD с интерфейсами SAS или SATA. Если требуется обеспечить высокую доступность, Ultrastar Data60 оснащается двумя интерфейсами SAS, а при желании максимально сократить стоимость используется один порт SATA. Корпоративный уровень надежности в данном решении обеспечивается благодаря наличию резервного блока питания с горячей заменой и вентиляторов.

Среди реализованных в Ultrastar Data60 фирменных решений стоит отметить технологию виброизоляции IsoVibe. Она позволяет обеспечить независимую подвеску приводов в шасси, изолируя их друг от друга, чтобы уберечь прецизионные механизмы жестких дисков от передаваемой с многочисленных накопителей вибрации. Это обеспечивает стабильную производительность даже при напряженной работе всех 60 дисков.

Технология охлаждения ArcticFlow предусматривает подачу холодного воздуха в центр шасси, поэтому накопители работают при стабильно более низких температурах, чем в обычных системах. В результате, снижается скорость вращения вентилятора, уменьшаются вибрации, сокращается энергопотребление, а в конечном итоге, повышается надежность.

Хранение — это надежность

Поскольку мы упомянули такой важный фактор, как надежность, стоит остановиться на том, как она обеспечивается в системе хранения видео в компании StarLightMedia Production. Как сообщил Александр Игнатьев, в настоящее время для работы с видеоматериалами задействовано 22 дисковые полки, в состав которых входит 1320 накопителей. Для достижения необходимого уровня надежности узлы хранения объединены в зеркальном режиме. Перед подразделением стоит задача иметь полный резерв хранящихся материалов и не допускать простой узла хранения свыше 4 часов. Поэтому постоянно поддерживается запас совместимых накопителей, призванный выполнить оперативную замену вышедшего из строя.

Комментируя вопрос о дальнейшем развитии проекта, Александр Игнатьев рассказал о старте проекта по обновлению операционной системы на более новую версию. После проведения тестов ее установка позволила почти на 20% поднять производительность системы хранения. Поэтому запланирована миграция на нее всего пула хранения с поочередным выводом узлов для регламентных работ.

Подводя итог знакомства с проектом, Александр Игнатьев сообщил, что платформа Ultrastar Data60 успешно используется и в других компаниях холдинга не только с открытыми серверными ОС, но и в составе Windows-систем, показав свою высокую надежность и эффективность.

«В настоящее время на рынке наблюдается стремительный рост цен на жесткие диски большого объема, который связывают с ажиотажным спросом на них в связи с очередной волной интереса к криптовалютам. Ситуация такова, что розничные цены на HDD с начала текущего года выросли примерно вдвое. В то же время стоимость JBOD лишь немного увеличилась, в результате сегодня такое решение оказывается выгоднее приобрести, чем отдельно аналогичный объем жестких дисков. Единственное, сроки поставки JBOD несколько удлинились, это стоит учесть при планировании внедрения подобных платформ. Немаловажными являются и условия гарантийного сопровождения Ultrastar Data60. Дело в том, что для этих устройств обеспечивается полная гарантия на протяжении пяти лет, которая охватывает и входящие в его состав жесткие диски. Для сравнения, при покупке аналогичных накопителей в рознице срок обеспечиваемой для них полной гарантии — уже три года, на четвертый возмещается половина стоимости вышедшего из строя HDD, а на пятый — только 25%. У подобного решения имеются прекрасные перспективы не только в сфере медиа, где приходится работать с большими объемами видео, но и у облачных провайдеров для создания программно-управляемых систем хранения данных, и в финансовой сфере для размещения значительных по размерам баз данных.» — подытожил Александр Лысык, Product line sales manager Intel, WD, Gigabyte компании ASBIS.

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