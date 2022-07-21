Western Digital розпочинає поставки жорстких дисків 22 ТБ

21 июля 2022 г., 9:35

Компанія Western Digital оголосила про початок поставок жорстких дисків місткістю до 22 ТБ. Ці нові HDD доступні в трьох варіантах для різних застосувань.



WD Red Pro розроблений для використання у системах NAS із 24 відсіками та включає технологію NASware 3.0, багатоосьовий датчик удару та елементи керування відновленням помилок, які допомагають поліпшити роботу RAID.



WD Purple Pro призначений для додатків відеоспостереження, розроблений для обробки до 64 однопотокових HD-камер, а також до 32 одночасних потоків штучного інтелекту, і розрахований на до 550 ТБ/рік, він має швидкість шпинделя 7200 об/хв.



Ще один продукт - WD Gold - спеціально позначено як корпоративний диск для використання клієнтами ІТ та центрів обробки даних. Він включає захист від втрати живлення та вказано як сумісний із Windows, Windows Server і Linux, має кеш-пам’ять 512 МБ і швидкість шпинделя 7200 об/хв. Крім того, використовується технологія OptiNAND, яка допомагає збільшити швидкість роботи дисків.



Як повідомляється ціна всіх трьох дисків становить 599,99 доларів, і вони будуть доступні протягом наступних 3-4 тижнів.

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