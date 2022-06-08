Western Digital розглядає альтернативи до розділення бізнесу?

8 июня 2022 г., 14:45

Як повідомляє Reuters, виробник пристроїв зберігання пам’яті Western Digital заявив у вівторок, що розглядає стратегічні альтернативи, включаючи варіанти поділу свого бізнесу.



Оголошення з’явилося через місяць після того, як відомий інвестфонд Elliott Management придбав частку в компанії на суму майже 1 млрд дол. та запропонував їй розділення бізнесу з флешпам’яті та жорстких дисків. Elliott зараз належить приблизно 6% акцій каліфорнійської компанії.



«Ми активно беремо участь у розробці широкого спектра стратегічних та фінансових альтернатив, які допоможуть додатково оптимізувати вартість Western Digital, включаючи пропозицію Elliott інвестувати додатковий акціонерний капітал у наш бізнес з випуску флеш-носіїв», йдеться у заяві головного виконавчого директора Western Digital Девіда Гекелера (David Goeckeler).



Elliott готовий надати додатковий капітал, щоб допомогти Western Digital «усвідомити повну вартість обох своїх бізнесів», заявив керуючий партнер Elliott Джессі Кон (Jesse Cohn).

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