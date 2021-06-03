Western Digital пополняет игровую линейку WD_BLACK

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В конце мая компания представила три новых SSD-накопителя линейки WD_BLACK, состоящей из быстрых и высокопроизводительных решений по хранению данных, доступных во всем мире для тех геймеров, кто готов улучшить свои ПК и консоли следующего поколения.

О новых продуктах компании линейки WD_Black рассказал директор по продажам WD Андрей Тищенко. Прежде всего он отметил, что потребность в хранении данных еще никогда ранее не была такой высокой, как сейчас, и со временем она только растет.

Андрей представил два продукта одинаковые по цвету, но совершенно разные по функциональности и назначению. WD Black D30 предназначен для игровых ПК и требовательных геймеров. Пользователи консолей в этом смысле как будто бы во многом обделены вниманием. У них есть набор игр по умолчанию и дополнительной техники им не требуется. Но это не так. Пользователям консолей многое что нужно. Известно, что места на жестком диске не бывает слишком много. И эта проблема встает в полный рост перед владельцами консолей.

Если посмотреть на консоли предыдущих поколений, то они в основном укомплектованы HDD емкостью от 500 ГБ до 1 ТБ. Консоли нового поколения имеют диски такой же емкости, но уже SSD. Но игр много, у среднестатистического игрока их около 20, и их объем увеличивается. Разработчиков новейших игр никак не связывает объем дискового пространства, поэтому игры становятся тяжелее, чем когда-либо. Зачастую четыре—пять топовых игр занимают все место на консоли. Это вызывает очевидные неудобства: старые игры приходится удалять, что обычно не хочется делать. К тому же на консолях старого поколения и накопители как встроенные, так и внешние достаточно медленные.

Учитывая создавшуюся ситуацию, компания взяла свои лучшие (в своем классе) компоненты и разработала WD_Black D30, первый SSD для пользователей консолей. Были выпущены модели емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Они имеют впечатляющую скорость чтения — до 900 МБ/с — и позволяют значительно расширить коллекцию игр для приставок. Устройства комплектуются кабелем Type C — USB-A, который работает с консолями PS5/Xbox Series X|S (и с ПК). Правда, одна из болевых точек владельцев консолей заключается в том, что на рынке в принципе есть модели внешних накопителей, обладающие достаточным скоростными характеристиками, но они весьма дорогие. В то же время, D30 позволяет расширить коллекцию игр, доступен по цене и имеет стильный дизайн. Выпущен также официально лицензированный настольный SSD для Xbox. Он одобрен для Xbox, улучшает его производительность и расширяет коллекцию игр.

Теперь с выводом этих продуктов линейка WD_Black для пользователей консолей дополнилась двумя устройствами с наилучшим восприятием пользователями. Накопитель является одновременно и компактным, и мощным. WD_Black теперь предлагает производительность NVMe для рынка широко распространенных ПК. Если говорить о будущем игровой отрасли, то, по мнению Джеффри Кейли (Geoffrey Keighley), основателя Game Awards, SSD становятся ключевым продуктом для игровых консолей следующего поколения.

Особняком в рамках всего сегмента SSD стоят накопители NVMe. В последнее время распространение этих продуктов заметно ускорилось, хотя в общем объеме продаж SSD в клиентском сегменте их доля невелика. Однако производители консолей начинают встраивать в свои продукты NVMe Gen 3 и даже Gen 4.

Производители консолей начинают встраивать в свои продукты NVMe Gen 3 и даже Gen 4

В числе прочего это означает, что выгоды от повышенной производительности по сравнению с продуктами с интерфейсом SATA стали очевидны. К настоящему моменту самые яркие представители моделей NVMe используют PCIe Gen 4 со скоростью чтения 7000 МБ/с, что в общем превосходит необходимую пользователю скорость. Однако экосистема PCIe Gen 4 развивается и в самое ближайшее время можно ожидать технические решения, которые позволят полностью использовать весь потенциал этого интерфейса.

Это не единственный накопитель NVMe для игр. На рынке есть также модель SN750 Gen 3. Недавно вышел замечательный SN850, являющийся предметом гордости компании. Его высоко оценили многие геймеры и пользователи, но в то же время они отметили, что это довольно дорогое устройство и не очень актуальное в настоящее время. Поэтому хотелось бы иметь продукт с интерфейсом Gen 4, но более доступным по цене. Таким является представляемая модель WD_Black SN750 SE NVMe SSD с интерфейсом PCIe Gen 4, которая не вытесняет с рынка SN750. Она несколько отличается от предшествующей модели. В ней отсутствует DRAM, при этом сохраняется высокая производительность и обратная совместимость с продуктами Gen 3. Отсутствие DRAM обеспечивает меньшее потребление энергии и, как следствие, меньшее выделение тепла. Таким образом отпадает необходимость в радиаторе, что позволяет устанавливать устройство в ноутбуках. С моделью предоставляется весь список бонусов, предлагаемых с продуктами семейства Black.

Далее докладчик представил линейку встраиваемых накопителей для игровых ПК.

Так, WD_Black HDD предназначен для обычных пользователей и имеет скорость считывания до 263 МБ/с, устройства SN750 SE NVMe SSD и SN750 NVMe SSD для энтузиастов (3600 МБ/с и 3400 МБ/с соответственно), ну а для увлеченных игроков рекомендуются модели SN850 NVMe SSD (7000 МБ/с) и карта расширения AN1500 PCIe add-in card (6500 МБ/с), которая позволяет на базе продуктов предыдущего поколения получить производительность, сопоставимую со многими моделями PCIe Gen 4.

Именно о них рассказал менеджер по продажам Ник Радовский. Прежде всего он отметил лидирующие позиции компании в продвижении PCI Express 4.0 для ПК. Первым чипсетом был AMD X570. Однако понимая, что в ряде сегментов есть потребность в новых, но более дешевых интерфейсах, в прошлом году был выпущен чипсет AMD B550 с полной поддержкой PCI Express 4.0, стартовая цена которого составляла 100 долл. Сегодня фактически все ведущие производители материнских плат предлагают дизайны и на X570, и на B550, а в разработке находятся еще 64 платы.

Многие производители предлагают большой выбор материнских плат на базе чипсетов Х570 и В550

Тесты показывают, что в продвинутых накопителях с интерфейсом PCI Express 4.0 наблюдается реальный прирост производительности в операциях чтения-записи.

Прирост производительности на чипсете PCI Express 4.0

В прошлом году AMD предлагала большую линейку процессоров Ryzen серии 3000 с поддержкой PCI Express 4.0, поэтому даже самый доступный Ryzen 3100 поддерживает эту технологию. К концу года компания вывела на рынок новую линейку процессоров для десктопов Ryzen 5000, которые сегодня, по словам докладчика, являются лидерами по производительности и по энергоэффективности. При этом компания не забывает и тех, кто запускает действительно тяжелые приложения. Для таких пользователей AMD в этом году выпустила новую линейку Ryzen Threadripper Pro. Это процессоры для тяжелых рабочих станций с большим количеством линий PCI Express 4.0.

В завершении выступающий отметил, что платформа AMD Socket AM4 продолжает жить. Ожидается, что она будет присутствовать на рынке еще несколько лет. Современные чипсеты имеют все необходимые характеристики для поддержки самых разных процессоров и самых разных накопителей, выбор материнских плат с PCI Express 4.0 на сегодня огромен, и это не обязательно должны быть дорогие решения высокого уровня — на рынке очень много плат на чипсете В550. Таким образом технологии на чипсете PCI Express 4.0 стали доступными широкому кругу пользователей.

Заключительным этапом вебинара стала сессия вопросов и ответов. Так, на вопрос насколько накопитель D30 является карманным Андрей Тищенко ответил, что длина устройства 96 мм, ширина 60 мм, а толщина 46 мм, включая подставку. То есть оно помещается в ладони. На вопрос, поддерживает ли SN750 SE буфер host memory, Григорий Никонов ответил утвердительно. У Ника Радовского спросили, планируется ли новая волна материнских плат Х570 на оптимизированном пассивном охлаждении? Однако он перенаправил спрашивающего к производителям.

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