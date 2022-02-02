Weebit Nano демонстрирует первые матричные коммутаторы ReRAM

2 февраля 2022 г., 18:05

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Weebit Nano Limited совместно со своим партнером по разработке CEA-Leti продемонстрировала свои первые операционные килобитные матричные коммутаторы ReRAM, что стало ключевой вехой на пути к созданию дискретных (автономных) чипов энергонезависимой памяти (NVM).

Архитектура 1T1R (один транзистор — один резистор), используемая во встроенных массивах ReRAM, недостаточна для поддержки больших массивов ячеек памяти, необходимых в дискретных (автономных) микросхемах памяти. По этой причине матричные переключатели Weebit были разработаны с использованием архитектуры 1S1R (один селектор — один резистор), которая допускает высокую плотность, необходимую для дискретных микросхем. Такая архитектура также позволяет размещать массивы в трехмерных слоях, что обеспечивает еще более высокую плотность.

Архитектура 1S1R ReRAM имеет потенциальные применения в памяти класса хранения, энергонезависимой памяти и в качестве замены флэш-памяти NOR. Она также идеально подходит для архитектур ИИ, таких как вычисления в памяти и нейроморфные вычисления.

Комментируя последнюю веху развития технологии, СЕО Коби Ханох (Coby Hanoch) сказал: «Weebit Nano продолжает добиваться значительного технического и коммерческого прогресса в секторе встраиваемых систем — недавно мы успешно сократили нашу технологию ReRAM до 28 нм. Теперь, с созданием наших первых кросс-массивов в килобитах, мы продолжаем двигаться к дискретной памяти.

Благодаря своей простой структуре ячейка ReRAM является небольшой, быстрой и простой в стеке, а также потребляет очень мало энергии. Ключевой отраслевой задачей при разработке этой технологии на сегодняшний день является выбор подходящего резистивного материала, который позволяет изменять его химическую или физическую структуру, а затем способен восстанавливать эту структуру воспроизводимым, малоизменчивым и экономически эффективным способом.

Технология Weebit ReRAM, разработанная совместно с партнером по исследованиям и разработкам CEA-Leti, решает эти проблемы и обладает уникальными преимуществами, которые делают ее лучшей энергонезависимой памятью в своем классе с точки зрения стоимости, производительности и надежности.

Weebit недавно подала несколько новых патентов вместе с CEA-Leti, предназначенных для дальнейшей защиты своей интеллектуальной собственности ReRAM, с акцентом на архитектуру 1S1R и программирование селекторных ячеек».

Архитектура 1S1R crossbar ReRAM обеспечивает множество потенциальных применений, включая дискретные микросхемы памяти и нейроморфные вычисления

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