Webex расширяет возможности безопасного дистанционного обучения

3 сентября 2020 г., 13:45

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Группа совместной работы Cisco Collaboration анонсировала новшества решеня Webex Classrooms, которое дополняет защищенную платформу Cisco для онлайн-обучения при комбинированном обучении.

Cisco Webex Classrooms делает процесс онлайн-обучения более естественным, как для учеников, так и для учителей и родителей. Решение предлагает формат классной комнаты, где учителя и ученики могут организовывать классы, просматривать расписание, планировать и проводить уроки, выделять виртуальные приемные часы и т.д. Ученикам будет проще соединяться друг с другом и получать доступ к учебным материалам, при этом и родители не останутся в стороне – они получат возможность планировать время для виртуального общения с учителями.

Для организации гибридного обучения и упрощения проведения видеозвонков Webex Classrooms работает в паре с Webex Meetings. Школы разных стран уже используют Webex для гибридного обучения.

Решение Webex Meetings получило множество новых функций для образовательной сферы, которые помогут учителям, учащимся, родителям и ИТ-персоналу рационально организовать новый учебный процесс.

Для учителей. Новые функции Webex Meetings помогают сосредоточиться на учебном процессе. Закрываем дверь в виртуальный класс. Функция автоматического закрытия совещания отключает доступ для всех, кроме зарегистрированных пользователей и учащихся. Правила определяет учитель – посетители ждут разрешения в вестибюле или могут вовсе не попасть в класс.

Разбиваем класс на группы для лучшего усвоения материала. Функция помогает улучшить динамику обучения. Разбившись на небольшие группы, ученики вместе изучают какой-либо материал и решают задачи. Учитель может наблюдать за группами, присоединяться к ним и рассылать сообщения с необходимой информацией, в том числе об окончании групповой работы.

Соблюдаем дисциплину в классе. Функции Webex для отключения микрофона помогают устранить отвлекающие факторы и лучше контролировать виртуальный класс. Поднявший руку перемещается в начало списка, поэтому учитель никогда не пропустит вопрос. Webex позволяет привлечь помощника, чтобы работать одновременно с несколькими классами.

Заряжаем класс энергией. Различные устройства Webex помогают оптимизировать классное помещение и учебный процесс для всех. Так, учитель может сидеть, стоять, ходить по классу – устройство отслеживания докладчика будет держать учителя в фокусе, когда он, как обычно, прохаживается по классу. Обучающиеся в онлайне как бы переносятся в класс, сохраняют заинтересованность и активность.

Для учеников. Ученики лучше усваивают материал, когда обстановка пробуждает интерес, увлекает и помогает учиться – безопасно и без ограничений.

Обучаемся в своем темпе. Решение Webex Assistant for Meetings позволяет создавать транскрипцию совещания, чтобы каждый мог изучать материал в соответствии со своими особенностями восприятия. Вместе с полной транскрипцией записываются перечни заданий, краткое содержание и классные сессии, поэтому в любой момент можно вернуться назад и просмотреть пройденный материал.

Общаемся со школьными друзьями. Webex Teams дает ученикам возможность передавать сообщения, обмениваться материалами, совместно работать над заданиями, пользоваться доской для записей, звонить участникам группы, причем для всех этих действий, которые можно выполнять на любом устройстве, используется одно приложение.

Для родителей. Родители играют огромную роль в учебном процессе, часто заменяя дежурных по школе, помощников учителей, репетиторов и т.д.

Виртуально общаемся с учителями. В рамках Webex Teams учителя могут организовывать личные встречи с родителями, сообщать учебные новости, задания и т.д.

Наблюдаем за домашней работой. Вас назначили контролировать выполнение домашних заданий? Webex Assistant поможет просмотреть сделанные в классе примечания и пройденные темы, и даже увидеть запись классных занятий, чтобы отслеживать состояние работ и предлагать помощь.

Для IT-персонала. ИТ-персонал обеспечивает безопасную среду обучения. У нас есть для вас хорошие новости.

Простота и безопасность прямо из коробки. Webex поддерживает готовые учебные шаблоны и параметры безопасности для поведения виртуальных занятий. Теперь стало легче безопасно и защищенно настроить и организовать виртуальный класс.

Работа с большим числом инструментов. Webex Education Connector бесшовно интегрируется с системой Schoology, а также с такими системами управления обучением, как Canvas, Moodle, Blackboard и др.

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