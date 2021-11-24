Wear OS заметно усилилась на рынке умных часов

24 ноября 2021 г., 13:15

Глобальные поставки умных часов в третьем квартале 2021 г. выросли на 16% «YoY», — сообщает Counterpoint Research.

Лидером роста оказалась Samsung. Успешный старт продаж Galaxy Watch 4 и переход от Tizen к Wear OS позволили корейскому вендору лишь за квартал увеличить подконтрольную долю с 4 до 17%. Apple сохранила первую позицию, однако, во многом из-за переноса поставок Watch Series 7 на финальную четверть года, доля вендора сократилась до 22%. Amazfit сумела попасть в Тор-3 за счет высокой популярности продвигаемых моделей в Европе. Обращает на себя внимание успех индийских брендов Noise и boAt, нарастивших поставки относительно предыдущего квартала более чем в два раза и сумевших закрепится в первой пятерке брендов.

Благодаря решению Samsung перейти на Wear OS, доля Google на рынке ОС для умных часов за квартал выросла с 4 до 17%. Лидером по-прежнему остается Watch OS, однако за аналогичный период ее позиции ослабли с 28 до 22%.

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