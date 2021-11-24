 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 45 (1289)

14.11 - 21.11

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Wear OS заметно усилилась на рынке умных часов

24 ноября 2021 г., 13:15
Wear OS заметно усилилась на рынке умных часов

Глобальные поставки умных часов в третьем квартале 2021 г. выросли на 16% «YoY», — сообщает Counterpoint Research.

Лидером роста оказалась Samsung. Успешный старт продаж Galaxy Watch 4 и переход от Tizen к Wear OS позволили корейскому вендору лишь за квартал увеличить подконтрольную долю с 4 до 17%. Apple сохранила первую позицию, однако, во многом из-за переноса поставок Watch Series 7 на финальную четверть года, доля вендора сократилась до 22%. Amazfit сумела попасть в Тор-3 за счет высокой популярности продвигаемых моделей в Европе. Обращает на себя внимание успех индийских брендов Noise и boAt, нарастивших поставки относительно предыдущего квартала более чем в два раза и сумевших закрепится в первой пятерке брендов.

Благодаря решению Samsung перейти на Wear OS, доля Google на рынке ОС для умных часов за квартал выросла с 4 до 17%. Лидером по-прежнему остается Watch OS, однако за аналогичный период ее позиции ослабли с 28 до 22%.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  