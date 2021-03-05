Взять всё да и поделить

5 марта 2021 г., 17:35

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К вопросу об антимонопольных шагах в отношении гигантов онлайна – мы уже видели обвинения в использовании монопольного положения, когда речь идет о платежах внутри магазинов приложений (и про сами магазины тоже), говорилось об использовании Google своего поиска для продвижения своих сервисов, Facebook настаивает, что Apple не должна всех предупреждать об использовании IDFA. Но вы же понимаете, что широко подаваемый, как обеспечение приватности, отказ от сторонних кук в Chrome тоже можно рассматривать в этом ключе?

По крайней мере, именно так считает Джеф Грин, CEO Trade Desk, компании, которая конкурирует с Google на рынке рекламных сетей. Конкурирует, кстати, довольно успешно – по некоторым оценкам она контролирует 8% рекламного рынка и хотя впереди Google с 40%, но, кажется, Amazon и Facebook уже позади.

Казалось бы, ну и пусть считает, приватность же важнее? Но помимо хорошо взвешенных слов о том, что под прикрытием борьбы за приватность Google делает нечто, не способствующее конкуренции и вредящее интернету, важно еще и то, что эти слова публикует Wall Street Journal. Так что это вполне себе новый фронт атаки.

В общем, я ставлю на грядущее разделение Google, где подразделение Chrome будет совершенно отдельной компанией, никак не связанной с рекламным бизнесом. Другого способа и приватности угодить (а туда сейчас идут все браузеры), и Google не помочь просто, видимо, не существует.

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Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак