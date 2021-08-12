Взломщик Poly Network возвратил более трети украденной криптовалюты

12 августа 2021 г., 15:15

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Атака на протокол Poly Network, принёсшая 10 августа её зачинщикам 611 млн долл., пребывала в статусе крупнейшего взлома в истории децентрализованных финансов (DeFi) недолго. Спустя менее суток хакеры, оперативно идентифицированные фирмой Slowmist, начали возвращать украденные деньги.

Poly Network это протокол для обмена токенами между различными блокчейнами, включая Bitcoin, Ethereum и Ontology. Он был создан альянсом команд, стоящих за несколькими блокчейн-проектами, а именно Neo, Ontology и Switcheo.

Похищенные активы включали 273 млн долл. в токенах Ethereum, 253 млн долл. в токенах Binance Smart Chain и 85 млн долл. в USDC в сети Polygon. Из этого «улова» хакеры уже отослали обратно 256 млн долл. несколькими траншами в различных криптовалютах.

Занимающаяся обеспечением безопасности блокчейнов фирма Slowmist уже спустя несколько часов после происшествия заявила, что отследила IP-адрес злоумышленника, информацию о его электронной почте, и продолжает сбор его идентификационных данных.

В сообщении Slowmist на Weibo говорится, что злоумышленник использовал малоизвестную китайскую криптовалютную биржу Hoo для сосредоточения средств для атаки. Другие криптоисследователи нашли сведения по другим биржам, которые могли помочь окончательно установить личности хакера.

В среду, около 4:00 по всемирному координированному времени (UDT) злоумышленник написал: «Готов вернуть средства!» в транзакции Ethereum, которая была отправлена ​​с адреса PolyNetwork Exploiter самому себе. В ходе последующих транзакций команда Poly Network назвала три адреса, на которые злоумышленник и начал возвращать средства.

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