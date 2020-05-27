Взломать за полчаса

27 мая 2020 г., 14:25

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Эксперты проанализировали уровень защищенности корпоративных информационных систем и представили обзор наиболее распространенных недостатков безопасности и методов атак, а также рекомендации по повышению уровня защищенности. Анализ показал, что получить доступ к ресурсам в локальной сети можно в 93% компаний, 77% векторов атаки связаны с недостаточной защитой веб-приложений, а на проникновение в локальную сеть может хватить всего 30 минут.

Среди протестированных в 2019 г. компаний организации финансового сектора (32%), IT (21%), топливно-энергетический комплекс (21%), государственные учреждения (11%), сфера услуг (7%), промышленность (4%) и телекоммуникации (4%). В ходе внешних пентестов специалистам удалось получить доступ к локальной сети 93% организаций. Максимальное число векторов проникновения, выявленное в одном проекте, составило 13.

Как выяснили эксперты, проникновение в локальную сеть занимает от 30 минут до 10 дней. В большинстве случаев сложность атаки оценивалась как низкая, то есть ее мог бы осуществить и хакер, который обладает лишь базовыми навыками. По крайней мере, один простой способ проникновения существовал в 71% компаний.

Векторы проникновения в локальную сеть

Наибольшее количество всех атак было направлено на подбор учетных данных и на эксплуатацию уязвимостей веб-приложений. В 68% компаний успешные атаки на веб-приложения были проведены с помощью подбора учетных данных.

Самым уязвимым компонентом на сетевом периметре являются веб-приложения. По данным анализа, в 77% случаев векторы проникновения были связаны с недостатками защиты веб-приложений; хотя бы один такой вектор был выявлен в 86% компаний. Необходимо регулярно проводить анализ защищенности веб-приложений. Самым эффективным методом проверки является анализ исходного кода, который позволяет найти наибольшее количество ошибок. Для превентивной защиты веб-приложений рекомендуется использовать межсетевой экран уровня приложений (web application firewall, WAF), который позволяет предотвратить эксплуатацию существующих уязвимостей, даже если они еще не были обнаружены.

В 86% компаний были выявлены недостатки парольной политики критического и высокого уровней риска. Простые и словарные пароли пользователей стали основными недостатками защиты на сетевом периметре. Одним из самых популярных оказался пароль, в котором использовались комбинации месяца и года в латинской раскладке (например, Jrnz,hm2019 или Fduecn2019). Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей.

Рекомендуется разработать строгие правила для корпоративной парольной политики и контролировать их выполнение. В ходе тестирования широко эксплуатировались известные уязвимости ПО, которые позволили проникнуть в локальную сеть 39% компаний, например бреши в устаревших версиях Laravel и Oracle WebLogic Server. Кроме того, были найдены шесть уязвимостей нулевого дня, которые позволяют удаленно выполнить произвольный код, в том числе CVE-2019-19781 в ПО Citrix Application Delivery Controller (ADC) и Citrix Gateway.

Эксперты рекомендуют своевременно устанавливать обновления безопасности для ОС и последние версии ПО, а также обеспечивать регулярный контроль появления ПО с известными уязвимостями на периметре корпоративной сети.

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