Вже понад 200 українських компаній працюють у сфері дронів

1 февраля 2024 г., 16:40

0

Tweet

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, розповів про зустріч із більш як 120 українськими виробниками дронів, де їх закликали масштабуватися. Свідома позиція держави – відкритий ринок та конкуренція. Найбільш нагальні для виробників питання – стандартизація вимог та тактико-технічних характеристик дронів, а також зрозуміле прогнозування контрактів і потреб «Генштабу».

Протягом минулого року вдалося суттєво масштабувати українське виробництво безпілотників: 67 моделей отримали кодифікацію, а 58 – держконтракт. Загалом на ринку працює вже понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Зараз пріоритетні технології БпЛА для розвитку: український аналог «Ланцету»; AI для автоматичного захоплення цілей; керований боєприпас; наведення на РЕБ та удар по них; антидронові рішення тощо.

Минулого року почав працювати кластер для розвитку військових технологій Brave1, який підтримує виробників інновацій, видає гранти й допомагає з допуском до експлуатації та кодифікацією. У планах – збільшити розмір грантів до 200 тис. дол., щоб винахідники могли зробити якісний прототип.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків