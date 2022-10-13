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Вже 382 тисячі українців скористалися чатботом єВорог

13 октября 2022 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже 382 тисячі українців скористалися чатботом єВорог https://t.me/evorog_bot.

«Технології допомагають нашим військовим здобувати нові перемоги. Сьогодні зброєю є не тільки танки та автомати, але й Старлінки, дрони, мобільні пристрої, IT-армія, штучний інтелект, супутникові знімки і наш чатбот єВорог», наголосив Федоров.

Зараз військовим особливо потрібна інформація з тимчасово окупованих територій про:
– Бензовози
– Скупчення та переміщення колон техніки
– Транспортування техніки залізницею
– Склади з боєприпасами
– Радіолокаційні станції
– Позиції артилерії
– Польові аеродроми для гвинтокрилів
– Розташування керівного складу ворожих військ
– Дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією

Якщо маєте таку інформацію — надсилайте заявку у єВорог. Росіянам не сховатися від сучасних технологій та бажання українців вигнати окупантів.

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