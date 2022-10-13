13 октября 2022 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже 382 тисячі українців скористалися чатботом єВорог https://t.me/evorog_bot.



«Технології допомагають нашим військовим здобувати нові перемоги. Сьогодні зброєю є не тільки танки та автомати, але й Старлінки, дрони, мобільні пристрої, IT-армія, штучний інтелект, супутникові знімки і наш чатбот єВорог», наголосив Федоров.



Зараз військовим особливо потрібна інформація з тимчасово окупованих територій про:

– Бензовози

– Скупчення та переміщення колон техніки

– Транспортування техніки залізницею

– Склади з боєприпасами

– Радіолокаційні станції

– Позиції артилерії

– Польові аеродроми для гвинтокрилів

– Розташування керівного складу ворожих військ

– Дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією



Якщо маєте таку інформацію — надсилайте заявку у єВорог. Росіянам не сховатися від сучасних технологій та бажання українців вигнати окупантів.

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