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Выручка Intel выросла почти на четверть, а прибыль на 42%

27 апреля 2020 г., 15:22

Выручка Intel выросла почти на четверть, а прибыль на 42%

Компания Intel представила финансовые итоги первого квартала 2020 года.

Сообщается, что за указанный период выручка компании выросла на 23% до 19,8 млрд долл., заметно превысив ожидания аналитиков.

Рост чистой прибыли за прошедший квартал оказался еще выше — 42% — заработок достиг отметки 5,7 млрд долл.

В сложившейся из-за пандемии ситуации резко начал расти спрос решения для ЦОД. Соответствующее подразделение Intel сообщило об увеличении квартальных продаж на 43% до 7 млрд долл.

Выручка Intel выросла почти на четверть, а прибыль на 42%


Подразделение Intel Client Computing Group, которое занимается производством процессоров для ПК, отметило рост на 14% в годовом выражении до 9,8 млрд долл. Здесь также продажи оказались выше, чем ожидали аналитики, — 9,34 млрд долл.

Отмечая рост спроса в первом квартале, руководство компании все же решило не публиковать в текущих условиях прогноз на весь 2020 год, ограничившись лишь следующим кварталом.

Выручка Intel выросла почти на четверть, а прибыль на 42%


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