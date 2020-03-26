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Выход новых Apple iPhone может быть отложен на 2 месяца

26 марта 2020 г., 14:05
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Аналитики JPMorgan прогнозирует, что Apple может отложить свой запуск новых iPhone на один или два месяца по ряду причин, и в первую очередь из-за проблем в производственном процессе, в частности из-за ограничений на поездки ее специалистов.

В числе возможных, но не главных причин называется и и потенциально более медленный рост сети 5G, чем ранее предполагалось.

Однако, по словам экспертов, запуск вряд ли будет отложен на более продолжительный период, чем на пару месяцев.

Отмечается, что Apple выпускает новые iPhone в сентябре или октябре каждого года, начиная с 2011 года. В большинстве лет успешный запуск новых устройств, на которые приходится более половины доходов Apple, имеет решающее значение для компании.

Но вспышка и реакция на COVID-19 поставили перед Apple несколько проблем, в том числе срыв работы в производственно-сбытовой цепочки, большая часть которой расположена в Китае. А теперь еще возникли вопросы и со спросом в странах, которые в значительной степени закрыли свою экономику, чтобы замедлить распространение вируса. Например, магазины Apple за пределами Китая закрыты до дальнейшего уведомления, и до апреля многие регионы США находятся в условиях домашнего карантина.


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