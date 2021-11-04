Вслед за Alibaba чипы собственной разработки представила Tencent

4 ноября 2021 г., 16:35

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Как сообщает агентство Reuters, в эту среду китайский технологический гигант Tencent Holdings отошёл от своей обычной практики, и на очередном ежегодном облачном мероприятии, состоявшемся во вторник, предоставил публике редкую возможность ознакомиться с его инициативами в области научных исследований и опытно-конструкторских работ.



Хотя Tencent больше на слуху благодаря компьютерным играм и социальному приложению WeChat, менее известно, что она, наряду с другими китайскими фирмами, также активно инвестирует в исследования и разработку полупроводников.



В сообщении на официальном эккаунте Tencent Cloud в WeChat, старший исполнительный виде-президент группы облачной и умной индустрии, Тан Даошен (Tang Daosheng), отметил достижения своей компании сразу в нескольких направлениях.



Он представил три микросхемы, разработанные Tencent самостоятельно. Один чип под названием Zixiao предназначен для ускорения вычислительных нагрузок ИИ, например, в приложениях поиска и рекомендаций, другой – Canghai – нацелен на обработку и сжатие видео. Третий – высокопроизводительный сетевой чип для облачных серверов, называется Xuanling.



Одновременно компанией была анонсирована облачная операционная система Orca.



Исходя из времени анонсов, Reuters предполагает, что данный информационный вброс мог быть инспирирован недавними действиями конкурента Tencent в сегменте облачных вычислений, Alibaba Group. В прошлом месяце этот китайский гигант электронной коммерции представил новый серверный чип Yitian 710 для дата-центров.



Эти и другие подобные усилия, включая анонс чипа Xiaomi Surge 1 для обработки изображений в камерафонах, находятся в русле государственной политики Китая по развитию отечественной полупроводниковой промышленности, ставшей ключевым полюсом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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