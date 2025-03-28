Всесвітній день резервного копіювання — час перевірити обрані стратегії

28 марта 2025 г., 20:32

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Щороку 31 березня відзначається Всесвітній день резервного копіювання - своєчасне нагадування про необхідність перевірити, чи дійсно обрані стратегії захисту даних готові до сучасного мінливого кіберландшафту.

Помилково вважати, що кібератак на будь-яку галузь можна уникнути. Звіт Check Point про стан кібербезпеки у 2025 році показує, що середня кількість щотижневих атак на одну організацію збільшилася на 44% порівняно з минулим роком. Такі атаки відбуваються з різних джерел - від програм-вимагачів, хактивізму, атак на ланцюжки постачання третіх осіб, фішингу, мережевих вторгнень і навіть витоків даних.

Але у 2025 році просте запитання «Чи створили ви резервну копію своїх даних?» уже не підходить. В епоху безперервного поширення програм-вимагачів, інсайдерських загроз і атак, націлених на хмару, головне питання, яке мають поставити собі всі організації, - чи справді наші резервні копії бізнес-даних стійкі та чи готові ми використовувати їх, коли це буде вкрай необхідне.

Хоча резервне копіювання не є чимось новим, його важливість тільки зросла в сучасному світі, залежному від цифрових технологій. Як вже зазначалося, кібератаки стають дедалі частішими, і ніхто не застрахований від них. За даними Statista, у 2023 році тільки у США від компрометації даних постраждало понад 353 млн осіб, включно з витоками в таких сегментах, як охорона здоров'я, фінанси, освіта та урядові структури.

Програми-вимагачі, які раніше мали здебільшого руйнівний характер, перетворилися на багатоступеневу бізнес-модель, у межах якої зловмисники тепер викачують і зливають конфіденційні дані або шифрують системи, що призводить до збоїв у роботі бізнесу, або навіть його зупинки. А деякі шукають і знищують сховища резервних копій, щоб розширити свої можливості. В окремих випадках ці події загрожують життю, як, наприклад, у лікарнях, де затримка в наданні медичної допомоги через збій може вплинути на здоров'я пацієнтів, або в муніципальних структурах, які припиняють надання державних послуг через атаку з вимогою викупу.

Хмарні та SaaS-платформи принесли зручність, але також і плутанину в питаннях відповідальності. Багато хто помилково вважає, що такі платформи, як Microsoft 365 або Google Workspace, забезпечують повний захист резервного копіювання, тоді як насправді можливості збереження і відновлення обмежені. Зі зростанням гібридної та віддаленої роботи загрози для всіх організацій зростають, оскільки дані передаються, редагуються і зберігаються на більшій кількості пристроїв, ніж будь-коли.

Інтеграція резервного копіювання даних і кібербезпеки - ось де досягається справжня цифрова стійкість. Організації можуть забезпечити доступність і цілісність даних, поєднуючи методи резервного копіювання даних та інформаційній безпеці. У разі кіберінцидентів наявність надійних резервних копій дає змогу швидко відновити дані, скоротити час простою і звести до мінімуму їхню втрату.

Крім того, поєднання резервного копіювання даних і кібербезпеки підвищує загальний рівень захисту даних. Резервне копіювання є останньою лінією оборони в разі злому кінцевих точок, випадкового видалення файлів або інсайдерських загроз, а резервні копії даних служать частковим захистом на випадок порушення превентивних заходів.

У сучасну нову еру кібератак, навіть з використанням штучного інтелекту для більш плавного і широкого поширення шкідливих програм, необхідна й нова форма захисту резервного копіювання даних. Сучасним організаціям потрібна відмовостійкість резервного копіювання даних. Навіть найкраща технологія резервного копіювання може виявитися марною без організаційної дисципліни.

Наприклад, через робочі графіки пропускаються навчання з відновлення, або, можливо, неясні ролі та обов'язки. В інших випадках резервні копії неправильно сконфігуровані або зберігаються зі слабким контролем доступу, а їхнє тестування не включено до порядку денного регулярних операцій. На жаль, як і всі звичні речі, це створює небезпечну ілюзію стійкості, коли компанії вважають, що вони захищені, але надто пізно виявляють, що їхні резервні копії або непридатні для використання, або недоступні через застарілу технологію або вразливості.

Хоча хмарні рішення пропонують значні переваги, такі як масштабованість, що адаптується до потреб бізнесу, і навіть шифрування та вдосконалені протоколи безпеки для захисту даних під час передачі та в момент зберігання, з можливістю доступу до даних з будь-якого місця, що дозволяє створювати гібридні робочі групи та здійснювати віддалене відновлення, все ж існують певні ризики. Без безпечних конфігурацій, регулярного тестування та рольової підзвітності хмарні резервні копії стають ще одним вразливим активом.

Реальна цифрова стійкість виникає при інтеграції резервного копіювання даних та кібербезпеки, оскільки організації можуть забезпечити доступність та цілісність даних, поєднуючи методи резервного копіювання даних та інфобезпеки. У разі кіберінцидентів наявність надійних резервних копій дозволяє швидко відновити дані, скоротити час простою, мінімізувати їх втрату та підвищити загальну безпеку даних, забезпечуючи захист у разі порушення таких превентивних заходів.

Однак для забезпечення стійкості потрібно більше, ніж резервне копіювання - необхідна стратегія, що поєднує технології, політику та корпоративну культуру. З точки зору технологій, важливими є наступні моменти:

Незмінні, зашифровані резервні копії з MFA (багатофакторною автентифікацією).

Сегментовані сховища або навіть з фізичною ізоляцією.

Хмарні інструменти резервного копіювання з автоматизованим тестуванням відновлення.

Інтеграція з системами виявлення загроз для попередження про несанкціоноване втручання.

Географічна надлишковість для забезпечення відповідності та відмовостійкості.

Як уже зазначалося раніше, до витоку даних та вразливостей можуть призвести людські помилки. Щоб подолати це, організаціям повинні:

Призначити чіткі ролі для резервного копіювання та відновлення, щоб бути готовими до будь-яких витоків даних

Проводити регулярні та реалістичні тренування з відновлення даних.

Інформувати працівників про те, які дані слід резервувати, а які ні.

Щоквартально проводити аудит та оновлювати плани відновлення.

Проводьте спільні тренінги для команд ІТ та безпеки щодо процедур реагування.

Дані - основа сучасного бізнесу. Вони допомагають приймати рішення, обслуговувати клієнтів, стимулюють зростання - і в багатьох випадках рятують життя. Але, як і всі сильні активи, вони також можуть бути вразливими, мінливими і постійно піддаватися атакам.

Резервне копіювання залишається найбільш економічно ефективною страховкою від втрати даних. Але щоб бути по-справжньому ефективними, вони мають перетворитися з пасивних сховищ на проактивні, перевірені та захищені системи відновлення. Таке резервне копіювання не повинно бути технічною дрібницею, а скоріше розглядатися як стратегічна необхідність, центральна ланка у забезпеченні безперервності роботи та стійкості, де організації повинні ставитись до відновлення даних як до імперативу на рівні ради директорів. Стійкість полягає не в тому, чи ви зробили резервну копію, а в тому, чи готові ви швидко, безперешкодно і впевнено відновитися, коли настане хаос.

Тому у Всесвітній день резервного копіювання організаціям слід не просто перевірити, чи є у них надійний план відновлення резервних копій даних; натомість їм слід подумати, чи готові вони до відновлення стійкості - технічно, операційно та організаційно, не обмежуючись лише резервним копіюванням.

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