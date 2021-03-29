Все что необходимо для гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры - Lenovo ThinkAgile HX 

29 марта 2021 г., 14:39

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Если речь заходит о построении оптимальной ИТ-инфраструктуры, в последнее время все популярнее становятся гиперконвергентные системы. И компания Lenovo совместно с мировым лидером в области гиперконвергентных решений, компанией Nutanix, разработала и сертифицировала специализированные серверные платформы — Lenovo ThinkAgile HX.



Создание и поддержка ИТ-инфраструктуры — это сложный и трудоемкий процесс, требующий значительных вложений. Из-за большого разнообразия серверов и устройств хранения данных разных поколений специалисты ИТ-отделов вынуждены тратить больше времени на поддержку существующих, а не реализацию новых проектов. Системы Lenovo ThinkAgile серии HX помогают решить проблемы разрозненных систем и значительно упростить организацию серверов, хранилищ и виртуализации в дата-центрах любых размеров. Согласно независимым исследованиям удается снизить совокупную стоимость владения системами хранения данных до 2,8 раза.



Гиперконвергентные решения Lenovo позволяют максимально упростить управление ИТ-инфраструктурой и снизить расходы на ее эксплуатацию благодаря обновлениям микрокода одним нажатием, функциям планирования, аналитики и уникальной интеграции Lenovo/Nutanix Prism.



Надежные и масштабируемые компоненты системы ThinkAgile HX поставляются напрямую с заводов Lenovo, чтобы ускорить развертывание до 85 %. Максимальная гибкость становится возможной за счет наличия дополнительных компонентов стоек, а также любых комбинаций серверов, систем хранения данных и сетевых устройств Lenovo. Производитель предлагает широкий ассортимент универсальных моделей с возможностью выбора процессоров (в том числе графических) и накопителей, оптимизированных для ваших рабочих нагрузок.



Решения ThinkAgile HX включают предустановленное программное обеспечение Nutanix AOS (Acropolis Operating System).



ПО Nutainx AOS не использует традиционные дорогостоящие сети хранения – SAN сети. Оно объединяет хранилище и вычислительные ресурсы одного строительного блока – узла ThinkAgile HX в распределённую гиперконвергентную систему, где каждый вычислительный узел, в свою очередь, является единицей общего кластера хранения. В итоге каждый строительный блок формирует унифицированную горизонтально масштабируемую гиперконвергентную систему без единой точки отказа.



ПО Nutanix не требует создания классических RAID массивов, а использует RAIN-архитектуру, где единицей возможного отказа является целиком сервер – нода кластера.



Распределённая система хранения (DSF) автоматически размещает данные в кластере по разным классам дисков, используя интеллектуальные алгоритмы перераспределения данных. Для обеспечения максимальной производительности алгоритмы обеспечивают доступность наиболее часто используемых данных в оперативной памяти или SSD-дисках на узле.



Системы ThinkAgile серии HX теперь оснащены новыми процессорами Intel второго поколения для обеспечения еще более высокой производительности и оптимизированы для выполнения широкого набора виртуализированных рабочих нагрузок, включая Remote Office Branch Office (ROBO), приложения для работы с файлами и электронной почтой, а также печать, аналитику и базы данных в памяти. Платформы Lenovo — обладатели наибольшего числа мировых рекордов по производительности и лидеры по надежности уже шесть лет подряд. Используйте рекомендованные Lenovo проверенные референсные архитектуры для выполнения рабочих нагрузок HX и ускорения работы приложений любого масштаба.



Вы можете воспользоваться программой Lenovo ThinkAgile Advantage и оценить преимущества комплексного подхода к удобной организации работы.

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