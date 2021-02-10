Врачи из 13 стран показали возможности смешанной реальности в хирургии

10 февраля 2021 г., 16:15

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Дополненная реальность объединяет реальный и виртуальный миры, накладывая цифровые 3D голограммы и визуализации на физические объекты. С ней приходит новая эра в здравоохранении, так как гарнитура Microsoft HoloLens 2 и технология Dynamics 365 Remote Assist помогает врачам уже сегодня применять решения дополненной реальности в своей практике.

15 хирургов из 13 стран, в том числе украинский хирург-ортопед Александр Страфун, стали участниками марафона 24H Holographic Surgery (http://aka.ms/24h), и провели 13 ортопедических операций, используя технологию дополненной реальности. Помимо отечественных врачей, в проект были привлечены хирурги из Франции, Индии, ОАЭ, ЮАР, Германии, Бельгии, Марокко, Бразилии, Боливии, Мексики, США и Великобритании.

В процессе 24H Holographic Surgery, под руководством профессора Томаса Грегори (Thomas Gregory) из больницы Avicenne AP-HP (Франция), хирурги взаимодействовали друг с другом при помощи инструмента смешанной реальности Dynamics 365 Remote Assist и гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens 2. Сам же профессор Грегори известен тем, что провел первую в истории медицины операцию с использованием возможностей смешанной реальности в декабре 2017 г.

В рамках этого марафона, в режиме онлайн-трансляции, опытный хирург-ортопед, старший научный сотрудник отделения ортопедии «Национальной академии медицинских наук Украины» Александр Страфун, провел первую в нашей стране операцию по реверсивному депротезированию плечевого сустава, используя гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2, разработанную Microsoft. Она состоялась в клинике микрохирургии и реконструктивной хирургии верхней конечности – единственного медицинского учреждения в стране, применяющего технологию смешанной реальности на практике.

«Гарнитура значительно расширяет возможности хирурга при проведении сложнейших процедур, требующих от врача предельной концентрации и сосредоточенности. Например, она дает возможность индивидуального подхода в лечении, ведь каждый пациент имеет свои особенности строения скелета. Именно поэтому крайне важно получить точные данные истории болезни, а также иметь к ним мгновенный доступ в процессе операции. В этом случае HoloLens 2 открывает революционные возможности», – рассказывает Сергей Страфун, руководитель «Клиники микрохирургии и реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности».

В чем преимущества HoloLens 2? Во-первых – это беспроводная гарнитура дополненной реальности, которая расширяет возможности для совместной работы врачей. Во-вторых, по сравнению с предыдущими разработками, HoloLens 2 легче, удобнее и обеспечивает эффект полного присутствия для дистанционных пользователей. Также технология слежения точно определяет, куда направлен и на каком объекте сфокусирован взгляд хирурга, что позволяет ему действовать с максимальной точностью, а благодаря системе Dynamics 365 Remote Assist изображение можно транслировать на любой области вокруг пользователя.

Хирурги, которые уже применяют на практике гарнитуру HoloLens 2 и Dynamics 365 Remote Assist, отмечают, что они значительно упрощают работу. Они позволяют визуализировать и управлять операцией с помощью голограмм, делиться снимками и видеоматериалами в реальном времени с коллегами и экспертами. А врачи, в свою очередь, находясь за пределами операционной, или даже будучи за сотни километров, могут дать консультацию или экспертный совет во время самой операции, в случае если доктор с чем-то сталкивается впервые в своей практике.

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