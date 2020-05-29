Впервые синтезирована тонкая пленка из гексагонального хлорида натрия

29 мая 2020 г., 14:35

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Исследователи из МФТИ предсказали и экспериментально подтвердили, что на поверхности алмаза может образовываться тонкая пленка хлорида натрия (NaCl) с необычной гексагональной структурой.



Как отмечается, такая пленка может служить диэлектриком, отделяющим затвор от канала в полевых транзисторах на алмазе, которые могут применяться, в частности, в электромобилях и телекоммуникационном оборудовании. Полученные результаты опубликованы в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters.



В 2004 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили экспериментальным путем и описали теперь уже хорошо известный двумерный углерод – графен. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии. После этого все ученые стали активно изучать другие двумерные материалы, обладающие столь же интересными свойствами, что и графен: это, в частности, силицен, станен и борофен, представляющие собой монослои кремния, олова и бора, соответственно, а также двумерные слои MoS2, CuO и других соединений.



Ученые из МФТИ обратились к результатам более ранних исследований тонких пленок NaCl и выдвинули гипотезу о том, что тонкие пленки гексагональной соли NaCl нанометровой толщины могут стабилизироваться на поверхности алмаза. Они исходили из предположения о том, что при наличии сильной связи между подложкой и тонкой пленкой NaCl структура самой пленки может претерпевать существенные изменения. И действительно, были получены очень интересные результаты и предсказано образование тонкой пленки гексагонального NaCl на алмазной подложке. После этого было решено провести экспериментальное исследование для проверки полученных результатов и удалось синтезировать гексагональный NaCl.



Было установлено, что средняя толщина полученной пленки NaCl составляет около 6 нанометров. Если бы толщина пленки оказалась больше, ее структура из гексагональной превратилась бы в кубическую, свойственную обычной поваренной соли.



Ученые полагают, что благодаря сильной связи между пленкой и алмазной подложкой, а также наличию обширной запрещенной зоны, гексагональный NaCl может эффективно использоваться в качестве диэлектрика для защиты затвора в алмазных полевых транзисторах от пробоя, которые, в свою очередь, имеют широкие перспективы для практического применения в электромобилях, радарах и телекоммуникационном оборудовании. В настоящее время в полевых транзисторах на алмазе в качестве диэлектрического слоя чаще всего используют гексагональный нитрид бора, который практически не отличается от NaCl по ширине запрещенной зоны, но значительно уступает ему по силе связи с подложкой.



Еще в 2014 году эта группа ученых описала механизм расщепления тонких пленок из кубического NaCl на гексагональные слои, аналогичные графену. Что говорило о том, что это привычное и, казалось бы, хорошо изученное соединение таит в себе еще много секретов, особенно переходя к наномасштабу. Недавняя работа – первый шаг в поиске новых материалов, аналогичных NaCl и обладающих большей стабильностью, более низкой растворимостью, более высокой термостойкостью и т.д.

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