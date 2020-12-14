Восьмая версия консоли управления защитой Eset получила значительно расширенные возможности

14 декабря 2020 г., 11:45

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Компания Eset представляет новое поколение решений для управления защитой рабочих станций в корпоративной сети. Eset Protect и Eset Protect Cloud позволяют ИТ-администраторам осуществлять централизованный контроль состояния безопасности сети, устанавливать и настраивать ПО, а также оперативно реагировать на инциденты.

Известная ранее как Eset Security Management Center, в версии 8.0 локальная консоль управления сменила название на Eset Protect и значительно расширила функциональные возможности. Среди основных новинок – управление полнодисковым шифрованием не только на устройствах с операционной системой Windows, но и macOS, новый раздел «Журнал аудита» с удобным фильтром, который предоставляет полную информацию о том, какие действия были выполнены с определенным объектом, кем и когда, а также управление функцией «Защищенный браузер», которая обеспечивает дополнительный уровень защиты от кражи конфиденциальных данных. Кроме этого, обновленное решение обеспечивает активацию облачной песочницы Eset Dynamic Threat Defense в один клик, включая новые разрешения для Eset Enterprise Inspector, обладает расширенным механизмом исключений, гибким управлением лицензиями, интерфейсом на украинском языке и многими другими усовершенствованиями.

Значительные изменения и обновления были реализованы также в облачной консоли управления защитой, которую все больше предпочитают пользователи малого и среднего бизнеса, а также корпорации. Управление мобильными устройствами с облака, журнал аудита, синхронизация устройств с Active Directory, управление динамическими группами, поддержка Eset Dynamic Threat Defense и другие новинки уже доступны в решении Eset Protect Cloud – новой версии Eset Cloud Administrator.

Отмечается, что облачная консоль Eset Protect Cloud в режиме реального времени обеспечивает управление решениями по безопасности на локальных и виртуальных рабочих станциях. В частности, пользователи могут удаленно управлять такими продуктами Eset как Endpoint Security, Dynamic Threat Defense и Full Disk Encryption. Консоль позволяет ИТ-администраторам развертывать ПО Eset, выполнять задания, применять политики безопасности, отслеживать состояние системы и быстро реагировать на проблемы, обнаруженные на рабочих станциях (компьютерах, серверах, виртуальных и мобильных устройствах).

Расширенный функционал и легкость использования в сочетании с возможностью интеграции с инструментами управления информацией и событиями (SIEM), комплексной отчетности и широкими возможностями для самостоятельной настройки системы уведомлений делает решение Eset Protect Cloud мощным инструментом для оперативного выявления и реагирования на инциденты безопасности.

Облачная консоль Eset Protect Cloud в режиме реального времени обеспечивает управление решениями по безопасности.

Кроме обновленных консолей управления, компания Eset представила также новую версию решений для защиты рабочих станций на базе Windows – Eset Endpoint Antivirus и Eset Endpoint Security. Новинками версии 8.0 стали функция защищенного браузера, возможность полного сканирования реестра и инструментария для управления устройствами в среде Windows (WMI), а также унифицированные исключения для компонентов защиты от сетевых атак (IDS).

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