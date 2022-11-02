Восени продажі генераторів та повербанків зросли вдесятеро

2 ноября 2022 г., 11:25

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Національний маркетплейс АЛЛО проаналізував продажі товарів партнерів маркетплейсу та власні за вересень-жовтень 2022 року. У топі товарів, що купували українці, – генератори, зарядні станції та повербанки. Попит та обсяг продажів на них стрімко зріс, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг продажів генераторів у вересні збільшилися у 10 разів у річному порівнянні. У жовтні стрибок трохи зменшився: перевищення обсягу продажів становило п’ять разів. Середній чек загалом зріс на 82% та становив понад 30 тис. грн. Найбільш популярні моделі, які обирають українці, – це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним та бензиновим, 5,5 кВт та більше.

Наразі спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії, проте партнери маркетплейсу намагаються забезпечити наявність товару.

Попит на зарядні станції з'явився саме під час повномасштабної війни, адже до цього споживачі віддавали перевагу повербанками. Середній чек зарядних станцій за III квартал становить 28 тис. грн.

Обсяг продажів повербанків зріс у 10 разів у порівнянні з 2021 роком. Якщо в довоєнні часи мали популярність легкі компактні моделі, то наразі підвищений попит мають більш ємні, від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смартгодинників та планшетів. Середній чек за третю чверть становить 2 тис. грн. Графіки демонструють зростання попиту та середньої ціни наприкінці жовтня на одну з популярних моделей повербанків, за даними сервісу hotline.ua

Наразі товари категорії повербанки є в наявності в АЛЛО та на ринку в цілому, але через підвищений попит можливий дефіцит у листопаді та грудні.

Партнерами маркетплейса АЛЛО є тисячі підприємців з усієї України. Вони продають товари у понад трьох тисячах категорій. На початку весни попит впав на всі товари без винятку на 80-90%. Більшість партнерів маркетплейсу не працювали до квітня, але наразі роботу відновили понад 75% торговців.

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