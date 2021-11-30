30 ноября 2021 г., 17:25

Премьер-министр Австралии внес закон, который будет обязывать социальные сети раскрывать информацию о пользователях, разместивших тот или иной пост. В соответствии с требованиями закона, пользователь, считающий, что в размещенной информации содержится клевета на него, сможет получить судебный ордер, обязывающий соцсеть предоставить информацию об авторе информации. Если соцсеть – речь идет о Twitter или Meta, – откажется это сделать, то она должна будет сама нести ответственность за клевету.

Очевидно, что в нынешних условиях никакая соцсеть не сможет однозначно идентифицировать подавляющее большинство своих пользователей. Как вы понимаете, это не означает, что она заплатит штраф за каждого из нас – это скорее означает, что она должна будет каким-то образом идентифицировать всех. Каким именно – закон вроде бы умалчивает.

Вопрос идентификации пользователей соцсетей выходит на законодательный уровень

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