Volvo Cars первой обеспечит прямую интеграцию с Google Assistant

18 января 2022 г., 13:40

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Volvo Cars объявила о том, что станет первым в мире автопроизводителем, который обеспечит прямую интеграцию своих автомобилей с устройствами, поддерживающими работу голосового помощника Google Assistant.



Как отмечается, это станет новым шагом сотрудничества Volvo Cars и Google.



Подчеркивается, что прямая интеграция обеспечивает наиболее целостную на сегодняшний день связь между Google Assistant и автомобилями. Она позволит клиентам Volvo Cars управлять функциями своего автомобиля домашних или мобильных устройств с поддержкой Google Assistant при помощи голосовых команд. Подключив Volvo к учетной записи Google, клиент получит возможность голосового управления функциями в автомобиле, а также дистанционного управления различными задачами. К примеру – прогревом автомобиля в холодный зимний день или закрытием/открытием дверных замков.



Кроме того, благодаря анонсированной интеграции пользователи могут дистанционно в любое время получать полезную для них информацию о своем автомобиле. Дополнительная функциональность позволит клиентам настраивать расписание зарядки автомобиля, задавая точное время начала и окончания зарядки электромобиля, а также предоставит широкий набор других возможностей.



«Volvo Car Group была первой компанией, представившей технологии и сервисы Google в автомобилях. Теперь мы намерены стать первыми, кто обеспечит полную интеграцию с поддерживающими Google Assistant устройствами. Это вполне естественный шаг в нашем сотрудничестве с Google, – заявил директор по продукции Volvo Cars Хенрик Грин (Henrik Green). – Эта интеграция позволяет нам значительно улучшить пользовательские ощущения клиентов, давая им возможность дома или в пути просто и безопасно управлять функциями своего автомобиля через любое персональное устройство, оснащенное Google Assistant».



Еще одна причина, по которой Volvo Cars намерена интегрировать свои автомобили с Google Assistant – поддержка продолжающегося перехода компании на производство исключительно электромобилей. Соответственно, планируется представить ряд функций, которые могут помочь клиентам в полной мере реализовать потенциал сокращения выбросов углерода своих полностью электрических автомобилей Volvo.



Также акцентируется внимание на том, что для выполнения команд, требующих дополнительной защиты (к примеру – разблокировка дверных замков автомобиля), используется процесс двухфакторной авторизации. Это должно позволить избежать ситуаций с несанкционированным доступом или управлением функциями автомобиля.



Volvo заверила, что функциональность сервиса поэтапно расширяется вместе с обновлением ПО для всех клиентов, автомобили которых оснащены информационно-развлекательными системами на базе ОС Android. Функция действует только в тех регионах, где допускается использование Google Assistant.

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