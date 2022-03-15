VoliaTV надає безкоштовній доступ до шкільного онлайн навчання

15 марта 2022 г., 18:19

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З 14 березня в Україні стартував спільний проект Міністерства освіти та науки України, Міністерства інформаційної політики України, UNICEF та українських ОТТ сервісів – «Навчання без меж». Онлайн платформа VoliaTV однією із перших долучилась до цієї важливої державної ініціативи.

Наразі у онлайн кінотеатрі VoliaTV для всіх абонентів стануть доступні безкоштовні онлайн заняття для учнів 5-11 класів. Навчання будуть проводити найкращі педагоги країни. Кожен день буде присвячений окремій дисципліні. З 14 до 18 березня (понеділок - п’ятниця) транслюватимуться такі уроки:

• 14 березня – українська мова;

• 15 березня – математика;

• 16 березня – історія України;

• 17 березня – українська мова;

• 18 березня – математика.

Для перегляду навчальних відео, необхідно в онлайн кінотеатрі перейти в розділ Кінозал, та вибрати вкладку «Онлайн-уроки».

«У цей важкий час, ми повинні не забувати, що війна закінчиться і нам потрібно буде відбудовувати країну. Нам будуть вкрай необхідні нові вчені, лікарі, інженери, програмісти та багато інших спеціальностей які допоможуть зробити Україну, ще кращою та квітучою. Саме тому, ми доєдналися до цієї шляхетної ініціативи і зробимо все залежне, щоб наші діти не втрачали жаги до навчання та продовжували пізнавати цей світ» - прокоментували в керівництві компанії Датагруп-Volia.

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