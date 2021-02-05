«Водопадный» – закругленный со всех сторон

5 февраля 2021 г., 17:52

+11

голос Tweet

Xiaomi анонсировала свой прототип смартфона, в котором используется закругленный со всех четырех сторон дисплей, получивший условное название «водопадный»



В размещенном в блоге Xiaomi сообщении рассказывается о достигнутом компанией прорыве по созданию не имеющего портов смартфона. Они просто не могут размещаться на гранях корпуса, охватываемого по всему периметру закругленным стеклом. В публикации его описывают как «88° hyper quad-curved screen». Для его изготовления использован специальный техпроцесс с горячим склеиванием под температурой около 800°C. Кроме того было задействовано четыре типа инструментов для полирования стекла и с десяток процедур полировки. А про сложность создания такого решения говорит тот факт, что результат был получен после нескольких тысяч попыток. Сообщается, что эта разработка защищена 46 патентами.



Пока нет никакой информации о планах выпуска коммерческих продуктов на базе этой разработки. Главное, что в подобном смартфоне будут использованы исключительно беспроводные интерфейсы, включая зарядку, eSIM и третье поколение камер, расположенных под экраном. Да и странно было бы бороться за практически 100-процентную площадь экрана на корпусе и сделать в нем вырез под фронтальную камеру.



А насколько принципиально для вас наличие большого не имеющего вырезов экрана? Я уже не говорю про разъем для наушников...

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак