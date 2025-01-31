Vodafone вперше запропонував мобільний зв'язок, фіксований інтернет і ТБ в одному тарифі

31 января 2025 г., 13:35

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Компанія Vodafone Ukraine оголосила про запуск нової лінійки тарифів «3-в-1» GigaCombo, що об'єднує три ключові послуги: мобільний зв'язок, фіксований інтернет і телебачення в рамках єдиної тарифної пропозиції.

GigaCombo спрощує підключення та користування послугами, дозволяючи отримати усе необхідне в одному пакеті від одного постачальника й за одним рахунком замість трьох. Це зберігає час та кошти. Стверджується, що пакетна пропозиція дозволяє зекономити до половини вартості послуг.

Лінійка складається з чотирьох тарифів. GigaCombo (домашній інтернет; безлімітний мобільний інтернет; 500 хв для дзвінків на інші мережі та 50 хв за кордон; акційна вартість підключення 250 грн/міс, далі – 350 грн/міс).

GigaCombo+ (домашній та безлімітний мобільний інтернет; 550 хв для дзвінків на інші мережі та 50 хв за кордон; гігабітний роутер на час користування тарифом; акційна вартість підключення 300 грн/міс, далі – 400 грн/міс).

GigaCombo Pro (домашній та безлімітний мобільний інтернет; 1000 хв дзвінків на інші мережі та 50 хв за кордон; Vodafone TV з тарифом Pro – доступ до понад 270 ТБ-каналів, бібліотека із більш як 6000 фільмів і серіалів; акційна вартість підключення 250 грн/міс, далі – 425 грн/міс).

GigaCombo Pro+ (домашній та безлімітний мобільний інтернет; 1050 хв на інші мережі та 50 хв за кордон; Vodafone TV з тарифом Pro, бібліотека із більш як 6000 фільмів і серіалів; гігабітний роутер на час користування тарифом; акційна вартість підключення 300 грн/міс, далі – 475 грн/міс).

Також, кожен тариф безплатно включає послугу «Інтернет для другого девайсу», яка дозволяє користуватися безлімітним інтернетом з вашої основної картки на додаткову SIM у планшеті, модемі, ноутбуці або смартфоні.

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