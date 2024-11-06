Vodafone Україна за дев’ять місяців заробила понад 18 млрд грн.

6 ноября 2024 г., 13:25

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За результатами трьох кварталів виторг Vodafone Україна перевищив 18 млрд грн. Показник OIBDA в цей період перевищив 9,5 млрд грн, маржа OIBDA – 52,9%. Чистий прибуток телекомоператора становить 2,9 млрд грн. Зниження на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у III кварталі склав 122,4 грн на місяць.

Основними факторами зростання стали збільшення користування послугами мобільної мережі, а також збільшення кількості клієнтів фіксованого інтернету – до 270 тис. клієнтів, що на 16% перевищує показники третього кварталу 2023 року.

Обсяг капіталовкладень Vodafone в телеком інфраструктуру протягом 9 місяців становив 3,4 млрд грн. Пріоритетні напрямки: відновлення та підтримка мережі, енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі.

Ще одним напрямком для інвестицій є будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON. Сьогодні до мережі енергоефективного інтернету компанія приєднала вже понад 8 тис. багатоквартирних будинків у 16 містах України. Протягом останніх трьох років Vodafone інвестував 670 млн грн у розвиток фіксованої мережі. За цей час компанія в 10 разів збільшила покриття мережі GPON.

Абонентська база Vodafone залишається стабільною у порівнянні з попереднім кварталом і складає 15,9 млн клієнтів (це на 4,7% більше у річному зіставленні).

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