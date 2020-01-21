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«Vodafone Украина» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей

21 января 2020 г., 13:25
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«Vodafone Украина» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей

Vodafone сообщает о запуске в Украине в коммерческую эксплуатацию сети для интернета вещей. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRaWAN.

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут взаимодействовать между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является высокая проникающая способность сигнала, что дает возможность получения доступа к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах или шахтах лифтов.

Еще одной отличительной особенностью NB-IoT сети Vodafone стала поддержка режимов сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и, соответственно, максимальный срок работы устройств – до 10 лет, что критически важно для устройств, которые работают от батарейки.

Для клиентов, которые подключатся к сети в первые четыре месяца ее работы, действует акционное предложение – стоимость годового тарифа при подключении с 20.01 до 20.05, составит 20 грн. Пакет включает дата трафик, необходимый для передачи информации с устройства.

Для тех, кто подключится к сети после 20.05, годовая стоимость для подключения устройства к NB-IoT сети Vodafone составит 200 грн.

IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 г. Для запуска IoT решений Vodafone специально развернула сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 млн. украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 г. и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.


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