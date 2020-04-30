Во втором квартале ожидается рекордный спад производства смартфонов

30 апреля 2020 г., 17:55

Аналитики из TrendForce ухудшили прогноз глобального производства смартфонов в 2020 г. Ожидается, что вследствие снижения конечного спроса будет выпущено не более 1,24 млрд устройств, что на 11,3% меньше в годовом сопоставлении.

Из-за пандемии и вызванных ею нарушений в цепочках поставок компонентов, в начальной четверти года производство упало на 10% «YoY», до 280 млн аппаратов. Особых улучшений не ожидается и в текущей четверти. Как итог, с апреля по июнь будет выпущено 287 млн устройств — на 16,5% меньше в годовом сравнении.

В случае если прогноз подтвердится, это будет крупнейший квартальный провал за всю историю развития отрасли.

Общегодовое производство смартфонов с поддержкой 5G в настоящее время оценивается на уровне 200 млн устройств, что будет соответствовать уровню проникновения на рынок в пределах 16%. Свыше 60% подобных устройств будет выпущено китайскими брендами.

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