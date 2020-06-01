Во втором квартале ожидается рекордный спад на рынке смартфонов EMEA

1 июня 2020 г., 17:25

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Аналитики IDC прогнозируют, что по итогам текущей календарной четверти рынок смартфонов стран EMEA сократится, исходя из выручки, почти на четверть относительно предыдущего квартала. Причем, произойдет это после сравнительно сильного начала года.

Объем локального рынка в розничных ценах до уплаты налогов составит менее 19 млрд долл., а в количественном выражении — не превысит 63 млн устройств. Таким образом, в денежно выражении это будет крупнейший спад за все четырнадцать лет существования отрасли. До этого антирекорд принадлежал третьему кварталу 2009 г., когда, вследствие финансового кризиса, рынок просел на 13,0% «YoY».

В третьем квартале спад продаж сохранится, однако страны Западной Европы частично восстановят спрос за счет ожидаемого старта продаж Apple iPhone с поддержкой 5G.

Android останется ключевой ОС локального рынка благодаря сравнительно низким ценам на устройства, а также жесткой конкуренции среди игроков. Более того, благодаря Android Enterprise Recommended Program смартфоны под управлением этой ОС продолжат наращивать присутствие в корпоративном сегменте.

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