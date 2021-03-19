VMware приобретает Mesh7 для улучшения безопасности облачных приложений

19 марта 2021 г., 9:35

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В четверг VMware объявила о планах приобрести Mesh7, разработчика средств безопасности облачных приложений и микросервисов. Условия сделки не разглашаются.



После завершения приобретения VMware намерена интегрировать продукт для обнаружения проблем безопасности за счет анализа контекстного поведения API с VMware Tanzu Service Mesh. «Это позволит VMware обеспечить точное понимание того, какие компоненты приложений взаимодействуют с какими с помощью API-интерфейсов», - написал в своем блоге Том Гиллис (Tom Gillis), старший вице-президент VMware и генеральный директор подразделения Networking and Security Business Unit. «Разработчики и департаменты безопасности получат лучшее понимание того, когда, где и как приложения и микросервисы обмениваются данными через API, даже в многооблачных средах. И это должно заметно что улучшить DevSecOps», отметил он.



Решение Mesh7 базируются на Envoy (с открытым исходным кодом прокси Layer 7), разработанном для больших современных сервис-ориентированных архитектур. Envoy также является основополагающим компонентом Tanzu Service Mesh.



«Еще на самом раннем этапе VMware осознала, что Envoy станет платформой для служб безопасности следующего поколения», подчеркнул в своем блоге Гиллис.

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