Власник автоконцерну Volvo купує контрольний пакет акцій Meizu

14 июня 2022 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, підприємство засновника китайського автовиробника Zhejiang Geely Holding планує придбати 79% акцій китайського виробника смартфонів Meizu. Про це йдеться в заяві, опублікованій антимонопольним регулятором Китаю у понеділок.



Державне управління ринкового регулювання повідомило, що Hubei Xingji Shidai Technology погодилася придбати частку у двох акціонерів Meizu. Сума не оголошується.



Xingji Shidai та Meizu заявили, що підписали стратегічну інвестиційну угоду, але її все ще розглядають регулятори, деталі все ще обговорюються.



Компанія Xingji Shidai була запущена головою Geely Еріком Лі (Eric Li) минулого року як частина стратегії рухання у сегмент смартфонів преміумкласу. Це зробило власника Volvo першим визнаним автовиробником, який увійшов у висококонкурентний сектор. Лі володіє 55% акцій Xingji Shidai.



У вересні Reuters, посилаючись на внутрішню записку компанії, повідомляло, що підприємство має на меті випустити свій перший смартфон до 2023 року і продати 3 мільйони апаратів за перший рік.



У записці також сказано, що проєкт буде профінансований шляхом інвестицій у розмірі 10 мільярдів юанів (1,55 млрд дол.) і що планується отримати дохід у розмірі 10 мільярдів юанів у перший рік.



Заснований у 2003 році, бренд Meizu колись був одним із найвідоміших серед смартфонів з Китаю, але останніми роками він поступився конкурентам, таким як Xiaomi, Oppo та Vivo.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист