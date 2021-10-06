Владелец Jabra покупает производителя игровой периферии Steelseries за 1,25 млрд долл.

6 октября 2021 г., 12:27

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Как сообщает Reuters, датский производитель слуховых аппаратов и гарнитур GN Store Nord объявил о намерении приобрести компанию Steelseries у скандинавского частного фонда Axcel за 8 млрд датских крон (1,25 млрд долл.).



Акции GN Store Nord выросли в среду на 3% после объявления о сделке. На данный момент капитализация компании составляет 60,41 млрд крон.



Компания Steelseries была основана в 2001 и занимается выпуском различной игровой периферии, ее штаб-квартира расположена в г. Фредериксборг (Дания). Выручка производителя в прошлом году составила 2,2 миллиарда крон, насчитывает около 350 сотрудников в офисах в Дании, Франции, США, Китае и Тайване.

По итогам первой половины 2021 года выручка Steelseries составила 1,3 млрд крон, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 14%.



«Мы решились на эту сделку в первую очередь потому, что это гарантирует для GN дальнейший рост», заявил финансовый директор компании Питер Гормсен (Peter Gormsen). «У Steelseries много общего с нашей. Они делают ставку на аутсорсинговое производство, продают через те же каналы, что и мы, просто у нас другой объем и размер, и это, конечно, дает некоторую экономию на масштабе», также отметил он.



GN ожидает получить операционную синергию от слияния в размере около 150 миллионов крон ежегодно к 2022 году. В 2021 году транзакционные издержки составят около 150 миллионов крон.



По словам Гормсена, Steelseries, которая конкурирует с такими компаниями, как Razer, Corsair и Logitech, занимает сегодня около 15% рынка игровых гарнитур. Что касается игрового оборудования, то там доля около 7%.



Сделка с денежными средствами должна быть одобрена регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в начале следующего года.

Стоит также напомнить, что GN Store Nord с 2001 г. полностью владеет брендом Jabra.

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