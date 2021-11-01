 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 42 (1286)

24.10 - 31.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

«Вкалывают роботы, а не человек»

1 ноября 2021 г., 17:45

По данным Github, около трети всего нового кода на платформе создано с помощью Copilot – фичи, которая дописывает код искусственным интеллектом, базируясь на коде, уже написанном разработчиком. Дополнительно сообщается, что 50% пользователей, которые попробовали эту возможность несколько месяцев назад, когда её анонсировали, продолжают её использовать.

Теперь Copilot будут раскатывать на другие популярные языки программирования – до сих пор он рекомендовался для Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, а теперь добавится поддержка Java и других языков.

Хотя Github уверяет, что многие программисты активно используют Copilot и перестроили свою работу с его помощью, большинство сходится во мнении, что результат сильно зависит от исходного материала для обучения алгоритма и может оказаться не лучшего качества. Так что использовать стоит на свой страх и риск.

«Вкалывают роботы, а не человек»

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  