1 ноября 2021 г., 17:45

По данным Github, около трети всего нового кода на платформе создано с помощью Copilot – фичи, которая дописывает код искусственным интеллектом, базируясь на коде, уже написанном разработчиком. Дополнительно сообщается, что 50% пользователей, которые попробовали эту возможность несколько месяцев назад, когда её анонсировали, продолжают её использовать.

Теперь Copilot будут раскатывать на другие популярные языки программирования – до сих пор он рекомендовался для Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, а теперь добавится поддержка Java и других языков.

Хотя Github уверяет, что многие программисты активно используют Copilot и перестроили свою работу с его помощью, большинство сходится во мнении, что результат сильно зависит от исходного материала для обучения алгоритма и может оказаться не лучшего качества. Так что использовать стоит на свой страх и риск.

«Вкалывают роботы, а не человек»

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!