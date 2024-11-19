Визначено результати тендера на додаткові частоти для 4G-зв’язку

19 ноября 2024 г., 16:35

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), провела тендер з продажу лотів для отримання ліцензій на розвиток 4G-зв’язку в діапазонах 2100, 2300, 2600 МГц.



Компанія «Vodafone Україна» визнана власником першого та п'ятого лота та отримала радіочастоти у смугах 1945-1950/2135-2140 МГц та 2575-2610 МГц. МГц. Загальна вартість ліцензій становить 988 433 500 грн.



«Ми повністю реалізували свої завдання на сьогоднішньому аукціоні – ми отримали відмінний ресурс, і тепер маємо смугу 20 МГц у 2100-му діапазоні та 35 МГц – у 2600-му. Це допоможе нам значно покращити якість 4G послуг. Разом з тим, інвестиції до бюджету України не закінчуються придбанням ліцензій. Протягом повномасштабної війни ми інвестували в Україну 12,66 мільярда гривень і готові утримувати цей рівень, вкладаючи кошти в кращу в Україні 4G мережу з урахуванням попиту на дата-послуги, що зростає», – коментує результати тендеру Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.



За заявою «Vodafone Україна», отримані частоти відкривають нові можливості для покращення якості послуг у 4G мережі. Використання 2100 LTE забезпечить більш стабільний сигнал у 4G та додасть до 30% місткості мережі. Крім того, це дозволить поступово згортати 3G-мережу, розширювати LTE та впроваджувати на мережі технологію VoLTE, яка суттєво покращить якість голосового зв’язку.



Шляхом агрегації частот 1800 і 2100 МГц компанія зможе забезпечити значне підвищення швидкості інтернету. Використання діапазону 2600 TDD дозволить на 50% знизити навантаження на найбільш завантажені майданчики та підвищити швидкість в середньому у 1,5 раза.



В результаті торгів оператор lifecell запропонував найвищу ціну за лот №2, що надає право використовувати радіочастоти 2*5 МГц в смугах 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України. Загальна вартість ліцензії за лот - 463 млн грн.



«У цьому тендері другий лот був для нас найбільш стратегічно важливим. По-перше, завдяки нашій наявній перевазі у кількості частот на одного абонента, придбання додаткових 2*5 МГц дозволить lifecell в короткі терміни підвищити пропускну здатність мережі. Для наших абонентів це означає, що вони матимуть швидший інтернет, стабільне з’єднання і можливість користуватися мережею без зниження якості навіть тоді, коли до неї під'єднано багато людей. По-друге, ці частоти розташовані поряд із нашим основним діапазоном. А значить ми зможемо використовувати їх максимально ефективно без тривалого будівництва та переоснащення своїх майданчиків, чого потребували б частоти 2300 і 2600 TDD ”, – прокоментував Михайло Шелемба, СЕО групи компаній DVL, до якої входить lifecell.



Зазначено, у рамках підготовки до розширення 4G-мережі lifecell уже розпочав модернізацію базових станцій у ключових містах та селищах України, щоб забезпечити можливість обладнання працювати в новому частотному діапазоні.

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