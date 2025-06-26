Vivo представила X Fold 5 - найлегший складаний смартфон

26 июня 2025 г., 12:25

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Компанія Vivo офіційно представила свій новий складаний смартфон у форм-факторі "книжки" – Vivo X Fold 5. Анонс відбувся у Китаї, де пристрій позиціонується як один з найлегших та найтонших складаних апаратів на ринку, пропонуючи при цьому повний набір флагманських характеристик.

X Fold 5 оснащений 6,53-дюймовим зовнішнім дисплеєм та 8,03-дюймовою внутрішньою гнучкою панеллю. Обидва екрани виконані за технологією 8T LTPO, підтримують адаптивну частоту оновлення 120 Гц та мають пікову яскравість до 4500 ніт. Заявлено про відповідність стандарту захисту IP5X від пилу, а також IPX8 та IPX9+ для захисту від води, включаючи струмені високого тиску. Пристрій також має "антифризний" корпус, здатний витримувати температури до -20ºC.

Під капотом Vivo X Fold 5 чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон пропонується з об'ємом оперативної пам'яті до 16 ГБ LPDDR5X та внутрішнім накопичувачем до 1 ТБ UFS4.1. Живлення пристрою забезпечує збільшений акумулятор ємністю 6000 мАг, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 40 Вт.

Особлива увага приділена можливостям камер, які розроблені у співпраці з ZEISS. Основний модуль отримав роздільну здатність 50 Мп (1/1.3" з діафрагмою f/1.68 та OIS). Також присутні 64 Мп телефото камера з 3-кратним оптичним зумом (1/2", f/2.57, OIS) та 50 Мп ультраширококутна камера (1/2.76", f/2.0, кут огляду 119°).

X Fold 5 працює під управлінням OriginOS 5 на базі Android 15, пропонуючи розширені функції штучного інтелекту та оновлений режим багатозадачності, подібний до Stage Manager. Варто відзначити також підтримку безшовного підключення до екосистеми Apple, включаючи доступ до iCloud.

Пристрій буде доступний у Китаї з 2 липня.

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