Vivo подписала соглашение с Zeiss в области мобильной фотографии

18 декабря 2020 г., 11:35

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Vivo и Zeiss объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства с целью совместного продвижения и развития инноваций в области мобильной фотографии. Первая совместно разработанная система съемки vivo Zeiss будет воплощена в новой серии vivo X60.



Также сообщается, что в рамках партнерского соглашения vivo и Zeiss создадут «Лабораторию визуализации vivo Zeiss», совместную программу исследований и разработок по внедрению инновационных технологий мобильной фотографии для флагманских смартфонов vivo.



В дополнение к совместной программе исследований vivo и Zeiss запустят кампанию vivo Zeiss Master Photographers, направленную на продвижение совместно разработанной системы обработки изображений vivo Zeiss.



«Благодаря партнерству технология обработки изображений Zeiss будет доступна для большего числа потребителей. Основываясь на синергии оптических знаний и новых цифровых технологий, vivo и Zeiss намерены сделать стратегическое сотрудничество отправной точкой для создания новых фото технологий, расширения творческих возможностей пользователей для того, чтобы поддержать долгосрочное и здоровое развитие индустрии», – заявил Спарк Ни, старший вице-президент и директор по маркетингу компании vivo.



«Партнерство между vivo и Zeiss — это развитие мобильной фотографии, – отметил Йорг Шмитц, глава потребительских товаров Zeiss. – Многолетний опыт Zeiss в области оптических технологий и визуализации позволит vivo улучшить качество фотографии на своих флагманских смартфонах».



Подчеркивается, что на сегодняшний день компания vivo создала научно-исследовательские центры по всему миру, в которых работает более 700 сотрудников.



Vivo и Zeiss будут работать вместе, чтобы способствовать развитию индустрии фотографии с упором на дополнительные возможности. С одной стороны, оптические технологии и опыт Zeiss позволят значительно улучшить оптические характеристики мобильной обработки изображений, подняв мобильную фотографию флагманских смартфонов vivo на новый уровень. С другой стороны, компания vivo, имеющая 380 млн пользователей по всему миру, хорошо понимает предпочтения потребителей в области мобильной обработки изображений. Благодаря совместной разработке и производству оптических компонентов с Zeiss, в сочетании с интегрированными фотовозможностями vivo, vivo предоставит потребителям во всем мире более привлекательный, простой в использовании и более профессиональный опыт мобильной съемки.

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