Vivo открыла лабораторию для развернутого тестирования смартфонов в различных условиях эксплуатации

14 января 2022 г., 10:15

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Vivo запустила собственную лабораторию коммуникационных сетей в Дунгуане, Китай.



Отмечается, что благодаря созданной 5G-инфраструктуре, включая базовые станции и опорную сеть, мощности лаборатории позволяют гибко настраивать и моделировать переменные частотные диапазоны коммерческих сетей 5G/4G. В результате большое количество сложных тестирований возможно выполнить в лаборатории, избегая необходимости поиска климатических условий или подходящего места.



Имитация экстремальных условий, таких как слабый сигнал, многолюдные улицы или высокоскоростное движение, также входит в функциональные возможности лаборатории, позволяя тестировать и обеспечивать высокую производительность смартфонов vivo в любой ситуации.



В дополнение к тестированию работы в различных погодных условиях в лаборатории vivo возможна модуляция различных режимов функционирования смартфона, например: игровой процесс, видеовызов или прямая трансляция. В основе тестов – метод комплексного наблюдения с детальным анализом данных для оптимизации продукта.



Подчеркивается, что лаборатория обеспечивает комплексную поддержку во всех областях: от базовых протоколов связи до взаимодействия с пользователем. Например, может проводиться тестирование аккумулятора для улучшения энергопотребления в различных сетях и в различных сценариях. В лаборатории внимательно отслеживаются новые коммуникационные технологии для адаптации смартфонов к стандартам 5G-технологий, включая 5G NR Release 16, чтобы пользователи vivo стали одними из первых, кто воспользуется новыми технологиями, уверяет производитель.



Лаборатория позволяет обеспечить адаптацию смартфонов к сложным сетевым условиям - в ходе исследований и разработок для каждого продукта тысячи инженерных прототипов проходят испытания.



Для проверки надежности системы в лаборатории была создана масштабная программа тестирования стабильности подключения к сети, в ходе которой компания проводит детальные исследования каждого смартфона: более 4 тыс. часов нагрузочных испытаний на бесперебойное питание устройства, более 1 тыс. часов проверки качества передачи данных и более 10 тыс. входящих и исходящих вызовов.



«Будучи ориентированной на пользователя, vivo стремится к четырем долгосрочным стратегическим направлениям: система изображений, операционная система, промышленный дизайн и производительность. При этом стремясь предоставить высококачественные продукты и услуги, которые наилучшим образом отвечают потребностям пользователей», – отметил Цзинцай Лю, генеральный менеджер по технологиям тестирования и управлению репутацией в vivo.

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