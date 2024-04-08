Виторг Foxconn за перший квартал впав на 9,6%

8 апреля 2024 г., 11:35

0

Tweet

Foxconn повідомила про падіння виторгу на 9,6% за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Компанія зафіксувала дохід у розмірі 1,32 трильйона нових тайванських доларів (41,2 мільярда доларів), що також на 28,58% нижче порівняно з четвертим кварталом минулого року. Цей показник також виявився нижчим за очікування біржових аналітиків.



Foxconn все ще очікує зростання доходів у другому кварталі, попри те, що він "залишається традиційним непіковим сезоном".



Перший квартал зазвичай не є активним для виробників комплектуючих для смартфонів, оскільки споживчий попит має тенденцію до зниження. У четвертому кварталі постачальники намагаються встигнути поставити продукцію, щоб задовольнити попит у святковий період.



Минулого року загальний обсяг поставок знизився на 3,2%, згідно з даними Counterpoint Research, до 1,17 мільярда одиниць.



Foxconn заявила, що хмарні та мережеві продукти продемонстрували гарні показники і тайванський технологічний гігант бачить значне зростання в цьому сегменті.



Компанія побачила "сильний потяг клієнтів до хмарного сегменту, що компенсує негативний вплив від перетравлення запасів у мережевих продуктах", - йдеться в повідомленні.



Foxconn все частіше розглядається як бенефіціар нещодавнього ажіотажу навколо штучного інтелекту. Компанія виробляє на замовлення сервери. З початку року її акції зросли на 52%.



У березневому звіті для інвесторів Foxconn опублікувала "бичачий" прогноз щодо доходів, заявивши, що очікує значного зростання завдяки бурхливому попиту на сервери для штучного інтелекту.



Минулого року Foxconn і виробник чіпів Nvidia заявили, що об'єднують зусилля для розробки "фабрик АІ», які вони називають новим класом дата-центрів, що використовують чипи Nvidia для живлення "широкого спектру" додатків.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365