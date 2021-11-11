Visual Studio 2022 и .NET 6 доступны для загрузки

11 ноября 2021 г., 13:15

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На виртуальном мероприятии 8 ноября компания Microsoft сообщила о готовности для немедленной загрузки новейших версий Visual Studio и .NET.

Visual Studio 2022 стал первым 64-разрядным релизом Visual Studio. Благодаря этому, как утверждают представители компании, новое ПО сможет лучше использовать все системные ресурсы, особенно при работе с более сложными решениями в течение продолжительных периодов времени. По информации Microsoft, во время раннего тестирования VS 2022 клиенты могли использовать VS IDE днями напролёт, даже с решениями, содержащими 700 и более проектов.

Среди многочисленных улучшений редактирования и отладки Visual Studio 2022, наибольший интерес представляют: функция Hot Reload, позволяющая редактировать исходный код пока приложения работают в Visual Studio 2022 и из .NET CLI; возможность предпросмотра Live Preview; кросс-платформенное тестирование в Linux.

Релиз .NET 6 доступен для Windows, Linux и macOS. По официальным сведениям, он обеспечивает единую платформу для облачных сред, настольных компьютеров, Интернета вещей и мобильных приложений, благодаря общим библиотекам .NET и упрощению совместного использования кода на разных платформах. В этом выпуске также улучшена производительность, особенно в отношении ввода-вывода файлов.

Еще одним значительным новшеством .NET 6 стала впервые реализованная в нём нативная поддержка Apple Arm64 Silicon и Windows Arm64. В эту версию вошло много новых API, переработанные инструменты опережающей (AoT) компиляции, C# 10 и F# 6.

Поддержка .NET 6 будет осуществляться в течение трёх лет, так как это версия Long-Term Support (LTS).

В 2019 году Microsoft объявила, что с .NET 5 стартует работа по унификации .NET. В новом релизе она получила продолжение: завершается объединение среды выполнения Mono в Core, устанавливается общий набор базовых библиотек для всех рабочих нагрузок и одна система проектов SDK для целого ряда операционных систем и целевых устройств. Выход фреймворка MAUI для создания кросс-платформенных приложений на .NET, по уточнённым данным, перенесён на начало II квартала 2022 года.

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