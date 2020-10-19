Huawei представить рішення у сфері сонячної енергетики на виставці CISOLAR&SEF 

19 октября 2020 г., 19:39

0

Tweet

Запрошуємо вас відвідати визначну галузеву подію року ― виставку сонячної енергетики CISOLAR&SEF, яка відбудеться 21-22 жовтня у Виставковому центрі. Найбільша виставка в Центральній та Східній Європі об'єднає ключових лідерів галузі, виробників, постачальників та підрядників з понад 30 країн світу.



Понад 70 провідних компаній представлять останні технологічні досягнення у сфері відновлюваної енергетики, обладнання, сервіси та бізнес-моделі співпраці з потенційними дистриб’юторами та партнерами, а також пропозиції для приватних клієнтів. Кращі проекти галузі будуть визначені на традиційній щорічній церемонії нагородження кращих проектів відновлюваної енергетики CISOLAR AWARDS та SEF AWARDS.



Під час заходу підрозділ Huawei FusionSolar представить інноваційні продукти:

• Ефективний і компактний інвертор SUN2000-30KTL-M3;

• Однофазний інвертор з підтримкою накопичувача електроенергії SUN2000-2-6KTL-L1;

• Оптимізатор для сонячних батарей SUN2000-450W-P

• Рішення для накопичення енергії LUNA2000-5/10/15-S0.





Про Huawei FusionSolar

Посівши помітне місце на ринку сонячної енергетики по всьому світу, Huawei пропонує стрингові інвертори нового покоління із розумною технологією управління для створення повністю цифрового розумного фотоелектричного рішення FusionSolar®.

Рішення FusionSolar® є розумним, безпечним та надійним, що забезпечує стабільно високу генерацію та рентабельність інвестицій. Це робить Huawei ідеальним вибором для інвесторів та девелоперів по всьому світу.

Huawei посідає 1 місце у світі за обсягом постачання інверторів з 2015 до 2019 рр.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0

Tweet